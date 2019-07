Denghoog weiter massiv gefährdet

Stellungnahme des Sylter Heimatvereins Sölring Foriining zur Freigabe des Weges an historischer Grabanlage

03. Juli 2019, 18:34 Uhr

Keitum | Zum Beschluss des Bauausschusses der Gemeinde Wenningstedt vom Montagabend, sein Einvernehmen für eine Baustellenzufahrt neben dem Kulturdenkmal Denghoog zu erteilen, äußert sich der Sylter Heimatverein Sölring Foriining mit folgender Stellungnahme.

Der Vorstand der Sölring Foriining ist sich bewusst, dass eine Versagung des „gemeindlichen Einvernehmens“ durch die Mitglieder des Bauausschusses – zeitlich verzögert – durch das Kreisbauamt Nordfriesland in Husum ersetzt worden wäre. Daraus resultierende mögliche Regressforderungen sowie persönliche Haftung sind ein nachvollziehbarer Grund, die politische Meinung zum Denghoog zu ändern. Unser Verein hätte sich jedoch in diesem für die Insel überaus wichtigen Präzedenzfall so genannten „zivilen Ungehorsam“ und Mut der Bauausschussmitglieder gewünscht.

Die drohende Regressforderung steht aus unserer Sicht in keinem Verhältnis zum Verlust eines 5000 Jahre alten Kulturdenkmales. Es wäre ein gutes Zeichen gewesen, dass man bereit ist, umzudenken.

Die Oppositionsparteien baten uns, zusätzlich zu den bereits vom Rechtsbeistand der Gemeinde Wenningstedt-Braderup vorliegenden Empfehlungen, unseren Anwalt ebenfalls die rechtlichen Fakten prüfen zu lassen. Diese Einschätzung gaben wir an alle Fraktionen der Gemeinde weiter, um transparent und konstruktiv zusammenzuarbeiten.

Die von dem die Sölring Foriining beratenden Experten errechneten realen Maße der Baugrube (650 Quadratmeter) durch Abböschung lassen uns weiterhin davon ausgehen, dass das Grab einer massiven Gefährdung ausgesetzt werden wird.

Durch die Gemeinde und das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH) durften wir erfahren, dass das vom Investor in Auftrag gegebene Gutachten nun vorliegt. Wir haben das Gutachten nicht erhalten.

Sehr interessiert sind wir nun daran, mit welchen Vorkehrungen man ein Verschieben der Tragsteine und das Verrutschen der Erdschicht bei Starkregen verhindern kann. Das Abfahren des Haus-Abbruches und des Aushubes der Baugrube erfordert 300 Last- sowie 300 Leerfahrten mit 18-Tonnern nur acht Meter entfernt vom Denghoogfuß.

Die Sölring Foriining vertritt nach wie vor die von mehreren kompetenten Beratern unterstützte Meinung, das Archäologische Landesamt habe bei der Auslegung des B-Planes auf den Schutz des Denkmales hinweisen und auf Bestandschutz bestehen müssen. Die lapidare Aussage, etwaige Bautätigkeiten bedürften einer Genehmigung, war grob fahrlässig und führte zum heutigen Dilemma.

Die Sölring Foriining wird sich weiterhin für den Schutz des Denghoog einsetzten. Eine vom Verein initiierte Petition zum Schutz des Denghoog ergab 5893 Unterschriften, davon 2327 aus Schleswig- Holstein. Die Kultusministerin des Landes Schleswig-Holstein, Karin Prien, wird von der Sölring Foriining auf die Insel eingeladen, um sie zu informieren und ihr vor Ort die Mappen übergeben zu können.

Weiterhin bereitet der Verein mit Hilfe seines Anwalts Beschwerden vor und wird alle Möglichkeiten ausschöpfen, um satzungsgerecht den Zweck der Sölring Foriining umzusetzen.