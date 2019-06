Denghoog: Jetzt ist die Gemeinde am Zug

Runder Tisch

von Ralf Henningsen

14. Juni 2019, 16:58 Uhr

Wenningstedt | Alle Akteure an einen runden Tisch – die Idee aus der Wenningstedter Gemeindevertretung hat sich gelohnt. Am Dienstag trafen sich Befürworter und Gegner des Bauvorhabens am Denghoog mit Vertretern von Gemeinde, Archäologischem Landesamt und Bauaufsicht. Bauausschuss-Vorsitzender Gerhard Hausen verließ das vierstündige Gespräch mit einem guten Gefühl: „Von dem Bauprojekt geht keine Gefährdung für den Denghoog aus, das hat uns das Landesamt mehrfach bestätigt.“

Zu dem „Schlichtungsgespräch“ hatte der Ombudsmann für Denkmalschutz, Dr. Wilhelm Poser, eingeladen. Die Teilnehmer hätten das Baugrundstück und die Zufahrten in Augenschein genommen, berichtete Dr. Stefanie Klooß von der Schleswiger Denkmalschutzbehörde. Der Abstand zwischen dem Rand der Grabanlage und dem neuen Haus werde auch künftig ca. 16 Meter betragen. Der rund 500 Quadratmeter große Keller werde nur auf der dem Denkmal abgewandten Seite über das Haus hinausragen. Das Landesamt habe eine Baustraße und eine Erschließung über die südliche Zufahrt abgelehnt, da sie über den Fuß des Denghoogs führen würde. Zulässig ist also nur der bisherige Rad- und Gehweg Richtung Norden, für den die Gemeinde nun die Freigabe erteilen muss. Der Bauherr habe mit einer Nachbarin eine Zufahrt vereinbart, die sieben Meter weiter nördlich am Denghoog vorbeiführt. Für den Bauantrag stehen jedoch noch ein Erschütterungsgutachten und ein Nachweis über Sicherheitsmaßnahmen für die Baustraße aus. Insgesamt habe sich der Bauherr sehr offen gezeigt und „jedwede Angebote gemacht, um Besorgnisse um die Zerstörung des Denkmals zu zerstreuen“, erklärte Klooß.

„Auch wir haben den runden Tisch als konstruktiven Austausch empfunden“, erklärte Sölring-Foriining-Geschäftsführer Sven Lappoehn. „Unsere Sorgen sind jedoch nicht ausgeräumt, denn es liegt noch kein Gutachten vor.“ Der Heimatverein begrüße den Willen des Bauherren, alles zu tun, um den Denghoog während der Bauphase zu schützen. „Wir bezweifeln aber nach wie vor, dass das bei dem derzeit geplanten Baukörper ausreicht.“ Der Abstand entspreche zwar gesetzlichen Anforderungen, doch die Baugrube werde zu nah an das Denkmal reichen. „Wenn die Baumaßnahme mit dem Abriss beginnt, wird der Denghoog auf jeden Fall für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir übernehmen da keine Verantwortung.“