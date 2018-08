Sagenwald in Wenningstedt : Den Sylter Sagen auf der Spur

Spielplatz mit Lernfaktor: In Wenningstedt wurde der „Sagenwald“ eröffnet.

von Frank Deppe

22. August 2018, 13:26 Uhr

„Die machen hier alles richtig“, flüsterte die Besucherin aus einer anderen Inselgemeinde verstohlen und nippte an ihrem Glas Sekt. Tatsächlich überrascht das Familienbad nach diversen Innovationen der vergangenen Jahre – angefangen vom Bauernhof-Kindergarten bis zu den „Hundstagen“, von der großen Strandtreppe bis zur „Sylt4Fun-Halle“, vom neuen „Haus am Kliff“ bis zum Wohnprojekt Osterweg – jetzt mit einer weiteren, einzigartigen Neuerung: Dem „Wenningstedter Sagenwald“.

Anlässlich der offiziellen Eröffnung des Erlebnisweges, der hinter der Syltklinik durch das idyllische Wäldchen gen Norden verläuft, freute sich Tourismusdirektor Henning Sieverts über zahlreiche kleine und große Besucher – darunter Mädchen und Jungen des Kindergartens, Kreispräsident Heinz Maurus, Wenningstedts Bürgermeisterin Katrin Fifeik, ihr Lister Amtskollege Ronald Benck, Eberhard Eberle von der Gemeinde Sylt, Kampens Tourismusdirektorin Birgit Friese, Sven Lappoehn von der Söl'ring Foriining sowie Andrea Schlichte von der örtlichen Touristinformation.

„In Zeiten, die von Handys und anderen technischen Modulen geprägt sind, wollen wir mit dem Sagenwald bewusst einen spielerischen Gegensatz schaffen, Ein Gegensatz, der Tradition bewahren und weitergeben soll“, unterstrich Sieverts.

Sylts wunderlicher Vergangenheit auf der Spur: Im „Wenningstedter Sagenwald“ haben mystische Gestalten wie die treue Ose und Zwergenkönig Finn, die Betschwestern Ing und Dung wie auch der Meeresgott Ekke Nekkepenn ein schattiges Plätzchen gefunden. Zehn Spielstationen nebst Infotafeln reihen sich auf einem etwa 300 Meter langen Teilstück des Wanderwegs aneinander. Mal ist es eine Kriechröhre, um sich wie ein Puk zu fühlen, mal erinnert ein Klangspiel an Ing und Dung oder ein Schiff an das Liebesleid von der treuen Bruntje aus Braderup.

Dass der Wanderweg der besonderen Art letztlich überhaupt Gestalt annahm, ist Iris Ballhausen zu verdanken: Die Mitarbeiterin des Tourismus-Service habe „das Projekt unermüdlich forciert und vorangetrieben“, lobte Henning Sieverts. „Dafür gebührt dir ein besonderer Dank – du darfst stolz sein!“

Stolz war der Tourismusdirektor auch auf die vielseitige Unterstützung. So sammelte etwa Gemeindevertreter Detlef Görke durch die Standgebühren der Wenningstedter Flohmärkte die stolze Summe von 13.000 Euro an. Der Sylter Autor und Journalist Frank Deppe gestaltete die schmucken Infotafeln durch zeitgemäß aufbereitete Sagentexte. Die Mitarbeiter des Bauhofs schließlich richteten die Waldwege her, diverse weitere Gönner spendeten Geld – sie alle sind auf dem Eingangsschild zum Sagenwald vermerkt. Großes Lob zollte dem Projekt auch Kreispräsident Heinz Maurus (der übrigens dankend davon Abstand nahm, probehalber auf dem hölzernen Thron von Zwergenkönig Finn Platz zu nehmen): „Bei sagenhaftem Wetter gratuliere ich zu dieser sagenhaften Idee, die Sylter wie Gäste gleichermaßen anspricht. Ich denke sogar, dass da noch Potential für mehr ist.“ Wie recht Maurus hatte, zeigte sich wenig später: „Ich persönlich könnte mir gut vorstellen, den Sagenweg bis Kampen weiterzuführen“, konstatierte Birgit Friese.

Insgesamt schlug der „Wenningstedter Sagenwald“ mit rund 40 000 Euro zu Buche. Die Spielgeräte und Infotafeln aus Robinienholz wurden dabei von einem Fachbetrieb für Abenteuer-Spielgeräte in Thüringen gefertigt. Der „Sagenwald“, er verspreche viele Vorteile, erläutert Projektleiterin Iris Ballhausen: „Es ist quasi ein Spielplatz mit Lernfaktor, der Sylter Geschichte lebendig werden lässt, dazu soziale Kontakte wie auch motorische Fähigkeiten fördert und ein neues Ausflugsziel auf der Insel schafft. Last but not least ist der Besuch dieses Ortes voller Magie natürlich kostenfrei.“