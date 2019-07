„Demenz ist wie ein Bücherregal“

Musik weckt Erinnerungen und findet daher oftmals im Umgang mit demenzkranken Menschen Anwendung

von ago

23. Juli 2019, 13:50 Uhr

Sylt | In einer alternden Gesellschaft rückt das Thema Demenz auch auf Sylt immer mehr in den Vordergrund. In unserer Serie zeigen wir, was ein Leben mit Demenz auf der Insel bedeutet.

Musik berührt, Musik hilft – und vor allem öffnet Musik im Umgang mit demenzkranken Menschen eine Vielzahl an Möglichkeiten: Singen, musizieren, Musik hören, oder Sitztänze. All diese Dinge können im Umgang mit Erkranken helfen, erklärt Sozialpädagogin Christine Haug-Reyer, die in der Seniorenbetreuung und -beratung für die Johanniter tätig ist.

„Musik schafft einen Zugang zu den Menschen“, erzählt sie. „Außerdem gibt es ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, wenn man gemeinsam singt oder musiziert.“

Aber warum ist das so? „Wir alle haben eine Musikbiografie“, weiß die Sozialpädagogin. „Mit Rhythmik kommen wir bereits im Mutterleib in Berührung, wo das Pochen des Herzens der ständige Begleiter ist. Später hören wir Kinderlieder, singen zu Weihnachten und entwickeln einen ganz eigenen Musikgeschmack. Spricht man diesen an, kommen bei den Betroffenen oft Gefühle und Erinnerungen hoch“, erklärt Christine Haug-Reyer.

Die Erkrankung müsse man sich wie ein großes Bücherregal vorstellen. Jedes Buch steht für Erinnerungen. Bei einer Demenzerkrankung werden – im übertragenen Sinne – die neusten, zuletzt gelesenen Bücher, zuerst aus dem Regal genommen. Die älteren Erinnerungen, Emotionen und auch das Musikgedächtnis bleiben mit am längsten. „Kinder-, Weihnachts- und Kirchenlieder eigenen sich daher gut, um sie Erkrankten vorzusingen, weil sie sich an diese mit am Besten erinnern können“, so Christine Haug-Reyer.

Oftmals sind die Reaktionen auf das Gehörte dann positiv: Freude, Rührung und Geborgenheit. „Einige verbinden mit Kinderliedern auch die Zeit, in der sie selbst Eltern geworden sind und mit ihren Kinder musiziert haben.“

Wichtig sei es, die erkrankte Person kennenzulernen, um sicher zu gehen, dass man keine negativen Gefühle hervorruft. „Manchmal hilft es schon, die Bewohner zu fragen, wie alt sie sind“, so die Sozialpädagogin. Dann wisse man, in welcher Realität sich der Betroffene gerade befindet und kann entsprechend agieren. „Ihre Defizite möchte man den Senioren nicht weiter vor Augen halten, die erleben sie besonders in den frühen Stadien selbst ganz bewusst“, sagt Haug-Reyer.

Tanzen, singen und musizieren erzeugt jedoch meistens Erfolgserlebnisse, die wiederum mit positiven Emotionen verknüpft sind.

Bei den Tanznachmittagen, die durch die Alzheimer Gesellschaft Nordfriesland initiiert wurden, frischt Tanzlehrer Frank Rudolph die Tanzkenntnisse der Erkrankten wieder auf. „Das bringt die Senioren in eine Lernsituation, in der sie merken , dass eine Lernfähigkeit vorhanden ist und sich freuen, wenn sie die Schritte beherrschen“, erzählt Christine Haug-Reyer. Ähnliches sei auch beim gemeinsamen Singen zu beobachten, erklärt sie. Erinnern die Bewohner der Einrichtung der Johanniter sich an Melodien, sind sie stolz. „Wir nehmen unsere Bewohner so, wie sie sind und arbeiten mit dem, was da ist.“ Und das bringt vor allem eines: jede Menge Spaß. Christine Haug-Reyer lächelt, wenn sie über ihre Arbeit spricht. Man bräuchte Humor, sagt sie.

Besonders gerne lässt sie die Erkrankten an der Veeh-Harfe spielen. Das Instrument, eine kleine Tischharfe, lässt sich ohne Notenkenntnisse spielen. Die Noten, werden in Form von Punkten, die durch eine Linie verbunden sind, unter die Harfe. Dann ist alles ganz einfach: Gezupft werden die Saiten, die über den Punkten liegen, in der Reihenfolge, in der sie verbunden sind.

Und die Reaktionen? Durchweg positiv: „Manchmal wollen sie gar nicht mehr aufhören zu spielen“, freut sich Christine Haug-Reyer.