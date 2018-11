Vereinsleben : Dem Sylter Tennisclub geht ein LED-Licht auf

Der Tennisclub Westerland verabschiedet sich von seiner alten Hallenbeleuchtung und steigt um auf LED.

von sr

19. November 2018, 17:15 Uhr

Mit der diesjährigen Wintersaison verabschiedet sich der Tennisclub Westerland (TCW) von seiner ursprünglichen Hallenbeleuchtung, die seit 1981 unzählige Röhren und Starter verbraucht hat. Der Vorsitzende Ralf Moeller dazu: „Die Hallenplätze sind unsere größte Einnahmequelle. Mit diesem letzten Schritt in einer Reihe von Hallen-Modernisierungsmaßnahmen investieren wir nicht nur viel Geld, sondern senken unsere Ausgaben bei immer höher steigenden Energiekosten. Und das Auswechseln einer Röhre in elf Metern Höhe ist ein anderer Schnack als eine Glühbirne an der Zimmerdecke auszutauschen.“

Nach der Umstellung auf LED seien die Lichter weitaus unanfälliger gegen technische Defekte und der Stromverbrauch reduziere sich deutlich. „Nach der Erneuerung der West- und der Ostfassade und der Kompletterneuerung des Hallenbodens sind wir dann mit der neuen Beleuchtungstechnik ab Sommer 2019 bestens für die nächsten 25 Jahre aufgestellt“, so Jan Volquardsen, der als Bau- und Gerätewart federführend alle Maßnahmen organisiert und überwacht hat.

Sportlich gesehen geht der TCW mit vier Herren-Mannschaften in die Hallensaison 2018/2019. Die vier Mannschaftskapitäne steuern die Teams dabei durch unterschiedliche Alters- und Spielklassen. Die Herren 70+ um Gert-Willi Schmittat bestreiten fünf Spiele in der Verbandsliga. Nach einem 3:3 in Niebüll wird das nächste Heimspiel am 15. Dezember um 13 Uhr gegen Jarplund eine wichtige Standortbestimmung. Diese hat sich bereits das Team Herren 40+ verschafft. Mit einem 6:0 schickte das Team um Thies Bünger den starken TC Glücksburg im ersten Heimspiel der Saison nach Hause. Die Saison zieht sich bis in den März, nächstes Heimspiel ist erst am 26. Januar. Das Team der Herren 50+ mit Kapitän Thomas Bender startet in der Verbandsliga in einer Staffel mit insgesamt nur vier Mannschaften. Diesem Team können die Fans erst beim Heimspiel am 16. Februar die Daumen drücken. Den Gang in die nächste Altersklassenstufe mussten jetzt die Männer um Dirk Erdmann vollziehen. Beim Wechsel von den Herren 50+ in die Herren 55+ behielt man zwar den Status „Nord-Liga“, jedoch verzichtet das Team für ein Jahr auf Spitzenspieler Thomas Bender und auch auf Marc Heinsen. Beide müssen noch ein Jahr „reifen“, bevor alterstechnisch ein Start mit der gewohnten Aufstellung möglich ist. Auch die Herren 55+, eine Spielgemeinschaft aus Insel- und Festlandspielern, hat in der Nord-Liga bereits den ersten Sieg errungen. Mit 6:0 gegen THC Neumünster begann eine sicherlich spannende Saison, denn man verlor das darauf folgende Spiel beim TC Waldenau in Pinneberg mit 0:6. Eine Chance zum Daumen drücken ist das Heimspiel gegen den TV Uetersen am 1. Dezember um 13 Uhr. Alle Teams freuen sich über Unterstützung an den großen Fensterscheiben der Halle Am Seedeich 38.