Serie "12 Stunden, 12 Orte" : Dem großen Rummel entkommen

In einer exklusiven Serie für die Sylter Rundschau reist unser Autor in zwölf Stunden über die Insel. Teil 6: Um 13 Uhr in Braderup.

02. September 2018, 12:34 Uhr

Lisa Randecker ist nach Braderup gekommen um zu bleiben – jedenfalls für ein ganzes Jahr. Die junge Frau aus Reutlingen bei Stuttgart hat kürzlich ihr Abitur gemacht, seit Mitte Juli ist sie auf der Insel. Lebt und arbeitet in dem kleinen Ort auf der Wattseite der Insel. Lisa, 19 Jahre, macht im Naturzentrum Braderup ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ). An diesem Mittag gegen 13 Uhr ist nicht viel los in der Ausstellung. Aber am Vormittag seien einige Besucher da gewesen, erzählt sie.

Wie kommt eine Abiturientin aus Schwaben ausgerechnet in das winzige Nest auf Deutschlands nördlichster Insel? Sylt, sagt Lias, habe sie schonmal besucht, auf einer Klassenfahrt vor ein paar Jahren. Hat ihr offenbar gefallen damals. Die Schüler waren damals für ein paar Tage im Fünf-Städte-Heim in Hörnum abgestiegen.

Was tun nach der Hochschulreife? Diese Frage hat sich Lisa beim Surfen im Internet beantwortet. Sie sei auf das FÖJ gestoßen, dann auf die Stellen für Freiwillige beim Naturzentrum. Beworben, Zusage bekommen, hoch gefahren, angekommen, sehr zufrieden - das ist ihre Geschichte im Schnelldurchgang. „Ich werde das Jahr bestimmt nicht bereuen“, sagt Lisa. Was hat sie anschließend vor? „Keine Ahnung.“ Ist ja noch lange bis zum Sommer 2019.

Anne Behrend hat das Zentrum am Ortsrand von Braderup soeben besucht und ist ganz angetan. Sie sei eine „Naturfrau“, sagt die Dame aus Westfalen, die ganz Sylt im Fahrradsattel erkundet. Sie ist bereits in Hörnum und in List gewesen. Wenn der Urlaub zu Ende geht, dann, sagt sie und lacht, „habe ich vermutlich fast alle Radwege auf der Insel abgefahren“ - und ganz bestimmt mehr gesehen als viele Wiederholungstäter. Im Naturzentrum habe sie „einiges gelernt“, zum Beispiel wie das Morsum Kliff entstanden ist. Frau Behrend ist erstmals auf Sylt, manche Orte seien ihr „zu Schickimicki“ - aber die Insel sei ja groß genug, um dem Rummel zu entkommen. Die Landschaft sei sehr beeindruckend.

In Braderup gibt es nicht sonderlich viel zu sehen, ein paar Geschäfte, etwa den Körnerladen gleich neben dem Naturzentrum, der Bioprodukte verkauft, ein Antiquitätengeschäft und eine Lederwerkstatt. An der Durchgangsstraße steht – in einer ehemaligen Bushaltestelle – eine sogenannte Give Box. Hier können gute gebrauchte Gegenstände abgegeben werden, etwa Bücher, Porzellan und Kinderspielzeug. Wer etwas mitnimmt wird um eine kleine Spende gebeten. Das Geld kommt Ärzte ohne Grenzen zugute. In der Give Box hängt ein Infozettel: Die Freunde der Box seien sauer, denn manche Leute nehmen offenbar massenhaft Waren mit – und verkaufen diese anschließend auf Flohmärkten.

Gleich nebenan pflastern Bauarbeiter die Einfahrt eines Neubaus. Fragen können die Männer nicht beantworten, sie sprechen nur Polnisch.

Die meisten Urlauber kommen nach Braderup, um die Heidelandschaft zu besuchen. Wie jene vierköpfige Familie aus dem Münsterland, die vor der Infotafel steht und die Geschichte der Heide studiert. Die beiden Kinder erzählen allerdings, dass sie lieber wieder an den Strand gegangen wären. Der Vater sagt, dass er die Sprösslinge mit einem Kniff überredet habe: „Nach dem Ausflug in der Heide gibt es Kuchen in der Kupferkanne in Kampen.“

Ein kurzer Spaziergang durch die Wege am östlichen Ortsrand, die für viele Urlauber ulkige Namen haben, etwa Fin Wai und Üp de Hiir. Die Siedlung wirkt wie ausgestorben. Kaum eine Menschenseele zu sehen. Viele der imposanten Reetdachhäuser liegen versteckt hinter hohen Hecken. Ein älterer Herr steuert eine dunkelfarbene Limousine mit Heidelberger Kennzeichen zu seinem Domizil. Die meisten Immobilen sind derzeit offenbar unbewohnt, oder die Besitzer sind für eine Spritztour ausgeflogen. Vor einem der Gebäude flattern drei Fahnen an einem Masten: eine israelische, eine brasilianische und eine mit dem Hamburger Wappen. Wer hier wohl wohnt? Ein Hase hoppelt langsam über die Fahrbahn. Idylle pur.

Auf der Durchgangsstraße indes ist mehr los. Die meisten Autofahrer und Radler rauschen aber durch Barderup durch - ohne anzuhalten, vorbei an den paar Geschäften und an der Give Box. Viele lassen die Braderuper Heide rechts liegen - und fahren in Richtung Kampen.





