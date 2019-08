Drogenhandel auf Sylt : Dealer stehen vor Gericht

Gegen zwei Sylter hat am Mittwoch ein Verfahren wegen 93-fachem Drogenhandel begonnen.

von Ralf Henningsen

28. August 2019, 14:27 Uhr

Flensburg/Sylt | Vor der 5. Großer Strafkammer des Landgerichts Flensburg hat gestern das Verfahren gegen zwei Sylter begonnen, denen illegaler Drogenhandel vorgeworfen wird. Angeklagt sind ein 28-jähriger und ein 53-jähriger Sylter, die gemeinsam mit „Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ gehandelt haben sollen. Die Straftaten sollen zwischen Mai 2017 und Juli 2018 begangen worden sein.

Am 11. November 2016 soll die Polizei in der Wohnung des Jüngeren 22,9 Gramm Kokain-Hydrochlorid sichergestellt haben – die gebräuchlichste Form von Kokain auf dem Schwarzmarkt. Dem 28-Jährigen werden zudem Widerstand gegen Vollzugsbeamte, Beleidigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, berichtete der Sprecher des Landgerichts Flensburg. Der Angeklagte soll mit einem Drehmomentschlüssel auf den Kopf eines Widersachers geschlagen haben, der den Angriff aber abwehren konnte.

Der Ältere der beiden Männer soll am 17. April 2018 285 Kokain-Gemisch und 5 Gramm Kokain-Hydrochlorid beschafft haben. Darüberhinaus sollen die beiden in 93 Fällen mit Drogen gehandelt haben, vor allem mit Marihuana in szenetypischen Klemmtütchen. Die 1,5-Gramm-Beutel sollen zu Preisen über dem Einstandspreis von 20 Euro verkauft worden sein.

Für den Gerichtsprozess sind zunächst vier weitere Termine im September angesetzt worden. Alle Taten müssten einzeln aufgeklärt werden, sofern die Täter nicht geständig sind, erläuterte Sprecher Dr. Stefan Wolf. Ein schnelles Urteil sei nicht zu erwarten.