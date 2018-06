Störungen im Sylter Bahnverkehr : DB Regio: „Entschuldigung, wir sind aus dem Takt geraten!“

Christoph Ströh, Verkehrsvertragsmanager Netz West bei DB Regio Schleswig-Holstein, zu den Störungen im Bahnverkehr.

von Christoph Ströh, DB Regio AG

01. Juni 2018, 19:09 Uhr

Wegen der anhaltenden Probleme im Sylter Bahnverkehr bittet die DB Regio seine Kunden um Entschuldigung. shz.de veröffentlicht den offenen Brief von Verkehrsvertragsmanager Christoph Ströh im Wortlaut:

An dieser Stelle möchten wir uns gerne bei Ihnen, liebe Zugreisende, aufrichtig entschuldigen! Was Reisende und wir an sommerlichen Wochenenden mit hohen Fahrgastzahlen am wenigsten brauchen, sind kurzfristige Störungen. Noch dazu auf einer Strecke mit einer speziellen Infrastruktur wie an der Westküste. Genau so kam es leider am vergangenen Wochenende.

Eine Messfahrt, durchgeführt von einem Spezialzug, der regelmäßig die Qualität der Schienen misst, stellte zwischen Heide und Morsum auf Sylt Haarrisse und Schienenfehler an Schienen fest. Die Folge: Alle Züge mussten in der Spitze an bis zu 14 Stellen ihre Geschwindigkeit auf 20 km/h drosseln, bis eine Schienenschleifmaschine aus Kassel sowie Instandsetzungstrupps die Probleme beseitigt hatten.

Diese sogenannten Langsamfahrstellen erzeugen besonders im Netz West schnell große Probleme. Denn hier sind viele Abschnitte eingleisig, wodurch lediglich vier Fahrten pro Stunde und Richtung möglich sind. Das bedeutet: Auf dem eingleisigen Abschnitt zwischen Niebüll und Klanxbüll sind 56 Minuten pro Stunde mit Zügen belegt. Es bleibt insgesamt nur ein Puffer von vier Minuten, um Verspätungen abzubauen.

Die jüngsten Störungen führten dazu, dass für einige Tage lediglich zwei Züge pro Richtung und Stunde fahren konnten, was extrem lange Wartezeiten auslöste. Natürlich haben wir umgehend mit allen Beteiligten – DB Netz, Syltshuttle, Autozug Sylt und DB Fernverkehr – ein Ersatzkonzept auf die Beine gestellt, das die gravierenden Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering wie möglich halten soll.

Leider kommt es noch immer zu Verspätungen und in Folge zu Teilausfällen bis alle Langsamfahrstellen nach und nach behoben sein werden. Daher betreuen zusätzliche Mitarbeiter vor Ort die Reisenden. Die Resonanz des vergangenen Wochenendes darauf hat uns gezeigt: Wir müssen die Kommunikation und die Begleitung der Reisenden in so außergewöhnlichen Situationen noch verbessern. Daran arbeiten wir – versprochen! Denn auch wir wollen, dass bei derartigen Störungen so wenig wie möglich aus dem Takt gerät.

Wir bitten um Ihr Verständnis und sagen noch mal aufrichtig:

ENTSCHULDIGUNG!

Foto: DB Regio