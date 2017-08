Politik auf Sylt : Das zweite Comeback des Volker Koppelt

vergrößern 1 von 1 Foto: SR-Archiv 1 von 1

Im Familienbad regt sich Widerstand gegen die Kommunalpolitik der Bürgermeisterin Katrin Fifeik und ihrer Fraktion: Volker Koppelt (71) will die Opposition in der Gemeinde neu formieren und schon zur Kommunalwahl im Mai 2018 antreten. „Wenningstedt braucht dringend frischen Wind“, sagt der ehemalige Steuerberater.

Koppelt ist eine streitbare Natur, mit seiner Kritik an der Amtsführung der Bürgermeisterin hält er sich nicht zurück. „Unser Ort Wenningstedt-Braderup wird nicht gepflegt“, sagt er. Für die Kurgäste müsse deutlich mehr als bisher getan werden, „schließlich leben wir vom Fremdenverkehr.“ Der Zustand der Ortsmitte, von Berthin-Bleeg-Straße über den Dorfteich bis zum Kapellenplatz, sei „verkommen“. Die Grünanlagen in der Gemeinde seien „eine Katastrophe“.

Auf der anderen Seite werde aber viel zu viel Geld ausgegeben – die Gemeinde versenke Steuergelder in die neue Strandtreppe, das Kurhaus, in den Wohnungsbau und nicht zuletzt in „viel zu viel Personal“. Der Stellenplan sei seit 2008, als Katrin Fifeik zur Bürgermeisterin gewählt wurde, deutlich aufgebläht worden. Zum Besseren habe sich in Wenningstedt-Braderup jedoch nichts bewegt – „da macht jeder, was er will.“ So sei es zum Beispiel „ein Skandal“, die Gäste durch den Einsatz einer „Politesse“ zu verärgern. Für einen groben Fehler hält Koppelt auch die Pläne für seniorengerechte Wohnungen – dort, wo jetzt noch das alte Gebäude des Zimmernachweises steht. Altenwohnungen gehörten nicht an eine Hauptverkehrsstraße.

Drei Punkte gehören nach Einschätzung des Wenningstedters noch zu einem Wahlprogramm eines CDU-Ortsverbandes: Die Einrichtung eines Kindergartens an der Norddörfer Schule („statt in Braderup, wo es keine einheimischen Kinder gibt“), ein neues Feuerwehrgerätehaus an der Ecke Flurstraße/ Braderuper Straße sowie eine gute Zusammenarbeit mit dem Wenningstedter Pastor und dem Kirchenvorstand.

Um eine schlagkräftige Opposition zu installieren, will Volker Koppelt dem örtlichen CDU-Ortsverband neues Leben einhauchen. Vorsitzende ist nach Mitteilung des CDU-Kreisverbandes bislang Sabine Koppelt. Seine Frau werde sich aber aus der Kommunalpolitik zurückziehen, sagt Koppelt. „Zwei Koppelts in der Gemeindevertretung – das habe ich nie für gut empfunden.“ Stattdessen werde er nun wieder aktiv – und verfüge nach knapp vier Jahrzehnten (mit Unterbrechungen) als Gemeindevertreter und 25 Jahren als CDU-Ortsverbandsvorsitzender (ab 1968) auch über die nötige Erfahrung für ein Ehrenamt im Dorfparlament. Nun sucht Volker Koppelt nach Mitstreitern, die mit ihm den CDU-Ortsverband wiederbeleben und am 6. Mai 2018 bei der Kommunalwahl gegen die Bürgermeisterin antreten wollen.

Mit der Ruhe im Ort sei es vorbei, sagt Volker Koppelt, Bürgermeisterin Fifeik habe ihre Sympathien verspielt. „Da greifen wir nun an.“



Im Jahre 2003 hat die CDU Koppelt vor die Tür gesetzt

Es wäre nicht das erste Mal, dass Volker Koppelt ein Comeback in der Gemeindevertretung feiert. Auf den Tag genau vor zehn Jahren – am 15. August 2007 – berichtete unsere Zeitung über seine neuerliche Vereidigung im Gemeinderat. 2003 hatte ihn die CDU vor die Tür gesetzt. Zuvor hatte es immer wieder Kontroversen im CDU-Ortsverband gegeben. Kritiker warfen Koppelt vor, er würde ihn nach Gutdünken führen und durch die Aufnahme von Freunden und Angestellten stets für die erforderlichen Mehrheiten sorgen.

Koppelt wechselte daraufhin in die SPD und übernahm 2007 als Nachfolger von Harald Hebestreit und einziger SPD-Vertreter den Posten des CDU-/SPD-Fraktionsvorsitzenden. In der Fraktion saßen neben ihm zwei CDU-Kommunalpolitiker, darunter auch seine Ehefrau Sabine.

von Ralf Henningsen

erstellt am 14.Aug.2017 | 21:43 Uhr