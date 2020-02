Das Wochenende wird stürmisch aber frühlingshaft

Westerland | Nach wenigen sturmfreien Tagen soll es am Wochenende wieder windiger werden auf Sylt. In der Nacht zum Sonntag werden Windböen aus Südwest bis Stärke neun erwartet, sagte Rüdiger Hartig, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Montag soll der Wind dann wieder abflauen. So „dramatisch“ wie zuletzt zu Beginn der Woche, als orkanartige Böen über die Insel fegten, wird es demnach aber nicht. Mit Temperaturen von tagsüber bis zu neun Grad ist es dazu relativ mild und wenig winterlich, sagt der Experte. Sie würden aber gut zum meteorologischen Frühlingsanfang am Sonntag passen.