Wetter auf Sylt : Das Wochenende wird herbstlich

Viel Regen und dazwischen etwas Sonne bieten die perfekten Voraussetzungen für einen Regenbogen.

von Julia Nieß

24. August 2018, 16:52 Uhr

Die Chance, an diesem Wochenende auf Sylt einen Regenbogen zu sehen, ist aufgrund der gegenwärtigen Wetterlage hoch: „Es wird herbstlich“, sagt Sebastian Wache von Wetterwelt in Kiel. Ein Tiefkomplex über Skandinavien sorgt für kühle Luft auf der Insel. Vor allem für heute erwartet der Meteorologe viel Regen, dazwischen käme allerdings immer mal wieder Sonne hervor. „Die Schauer können allerdings durchaus kräftig und gewittrig werden“, warnt er. Die Höchsttemperaturen liegen heute bei 16 Grad. Am Sonntag wird es bei 17 Grad und bis zu acht Sonnenstunden etwas besser. Den Sonntagsspaziergang sollte man für den Nachtmittag einplanen, denn da bleibt es größtenteils trocken.