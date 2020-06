Das sind die Sylter Schulabgänger

Sylter Rundschau sucht auf facebook nach den Fotos der Absolventen in diesem Jahr

von Wiebke Stitz

22. Juni 2020, 09:34 Uhr

Sylt | In diesem Jahr sind die Schulabschlüsse auf Sylt coronabedingt anders als sonst. Egal, ob die Schülerinnen und Schüler sich jetzt über ihren Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss, den Mittleren Schulabschluss oder das Abitur freuen - große Bälle und ausschweifende Feiern sind nicht möglich. Deshalb bitte die Sylter Rundschau alle Schülerinnen und Schüler, die Insel durch das Einsenden von Fotos an ihrer Schulzeit teilhaben zu lassen. Die Fotos sind dann nicht nur auf dem facebook-Account der Sylter Rundschau zu finden, sondern werden auch in der Tageszeitung veröffentlicht. Den Auftakt macht heute Damla Caliskan. Sie schickt uns Fotos aus der Schulzeit der Q2s.