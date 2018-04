Sylter Schafe in Gefahr : Das Leiden der Lämmer

In List wurde am Mittwoch das erste gerissene Schaf dieses Jahres gefunden. Dringender Appell an Hundehalter.

von Ralf Henningsen

26. April 2018, 20:00 Uhr

Trauriger Fund am Mittwoch am Ellenbogen: Ein verendetes Lamm liegt auf den Wiesen, vermutlich gerissen von einem freilaufenden Hund. Schafzüchter Jürgen Wolf-Diedrichsen ist aufgebracht: „Jedes Jahr verlieren wir zehn bis 15 Schafe, weil sie von Hunden verletzt werden – da platzt einem die Hutschnur.“

Ob in Keitum, in Morsum, in Rantum oder in List – überall sind die freilaufenden Schafe dem Risiko ausgesetzt, von nicht angeleinten Hunden gejagt und gerissen zu werden. Beim Keitumer Schafzüchter Kai Petersen waren es im letzten Sommer sieben verendete Tiere – größtenteils Lämmer, aber auch ein Mutterschaf. Zu Kai Petersens Herde gehören 250 Mutterschafe und 350 Lämmer. Die Lämmer sind erst seit sechs Tagen draußen auf der Weide. „Noch ist nichts passiert ...“

Jürgen Wolf-Diedrichsen wird eine Probe des gerissenen Lamms vom Lister Ellenbogen zur Untersuchung an das Hamburger ForGen-Institut für forensische Genetik schicken. „So lässt sich zumindest die Rasse des Hundes feststellen“, hofft der Lister Schafzüchter. „Ein verzweifelter Versuch, aber man darf sich ja nicht alles gefallen lassen.“ Eine Anzeige bei der Polizei „wegen Sachbeschädigung“ wäre auch noch eine Möglichkeit. „Aber da kommt in 99,9 Prozent der Fälle nichts bei raus, die Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen praktisch immer wegen Aussichtslosigkeit ein.“

Dabei ist die Rechtslage eindeutig: Der Lister Ellenbogen ist Naturschutzgebiet, es herrscht generell Leinenzwang. Das gilt auch für die Deiche, wo Schafe und Lämmer grasen. Nach dem schleswig-holsteinischen Hundegesetz von 2015 besteht allgemein Leinenpflicht in Parks, Wald-, Grün- und Sportanlagen. Auf Sylt müssen Tierhalter ihre Vierbeiner im gesamten Ortsteil Westerland einschließlich der Promenade an die Leine nehmen, im gesamten Bereich von List aufgrund der freilaufenden Schafe. Darüber hinaus schreibt das Hundegesetz die Leinenpflicht auf öffentlichen Veranstaltungen und Märkten vor, auf Friedhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Doch nicht alle Hundehalter sind gleich einsichtig, weiß Schafzüchter Wolf-Diedrichsen zu berichten. Auf dem Listland gäbe es ein halbes Dutzend Schilder, die auf das Schafzuchtgebiet hinweisen, auf freilaufende Schafe und auf die Leinenpflicht. Wenn man die Hundehalter freundlich darauf hinweist, würden sie ihre Vierbeiner meistens auch an die Leine nehmen. So wie letztes Jahr ein „hochtätowierter junger Mann seinen klassischen Kampfhund, der sich noch tausend Mal entschuldigt“ habe.

Aber da wären eben auch die anderen Tierhalter, die pampig und unverschämt antworten, ihren Hund auf Wolf-Diedrichsen hetzen oder ihm mehr als einmal Prügel angedroht hätten. Dabei befänden sich die Listland-Besucher auf Privatgelände, die Eigentümer könnten ihr Hausrecht von der Polizei durchsetzen lassen.

Größe und Rasse der Hunde spielten keine Rolle, berichtet Jürgen Wolf-Diedrichsen. Auch ein Rehpinscher oder ein Yorkshire-Terrier könne die ganze Schafherde verrückt machen und insbesondere hochtragende Tiere gefährden. „Mein Hund tut nichts“ – mit dieser Einschätzung habe schon so mancher Hundehalter falsch gelegen. Die Folgen, wenn Hunde plötzlich ihrem Jagdinstinkt gehorchen: Sie versetzen Schafe so in Panik, dass Mütter und Lämmer auseinanderlaufen und sich, selbst wenn beide die Attacke überleben, nicht wiederfinden. In anderen Fällen müssen Schafe mit Bissverletzungen vom Tierarzt behandelt oder eingeschläfert werden. Doch meistens würden die gerissenen Schafe elendig an ihren schweren Verletzungen eingehen.

Weil das Risiko der freilaufenden Hunde zur Oster-Reisezeit wächst, hat Wolf-Diedrichsen den Zuchtplan darauf abgestimmt: Die meisten Lämmer kommen erst dann zur Welt, wenn die Feiertage vorbei sind und der Großteil der Hundehalter wieder abgereist ist.

Jürgen Wolf-Diedrichsen appelliert dringend an Hundehalter, ihre Vierbeiner an die Leine zu nehmen. Und an die Zimmervermieter, ihre Gäste mit Hunden darauf hinzuweisen. Um den Schafen ein trauriges Schicksal zu ersparen.