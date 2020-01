„Das Konzept passt nicht zur Insel“

Die Senioren-Wohngruppe der Johanniter steht trotz aufwendiger Werbemaßnahmen seit drei Jahren leer

22. Januar 2020, 19:13 Uhr

Westerland | Bereits seit 2017 stehen die „Alten-WGs“ der Johanniter in der Steinmannstraße leer. Nun hat sich Johanniter-Chef Herbert Voedisch im vergangenen Sozial- und Gesundheitsausschuss der Gemeinde Sylt zum Thema geäußert: „Wir haben aktuell 22 leere Zimmer zuzüglich einer zu einem Drittel ausgelasteten Tagespflege.“ Die Situation sei die Gleiche wie auch im vergangenen Jahr, und auch die mit dem Sylt Marketing betriebenen Werbemaßnahmen haben laut Voedisch keine Erfolge mit sich gebracht: „Unter anderem haben wir neben Print und Online-Werbemaßnahmen auf Sylt auch im Bereich der Ballungsgebiete in Nordrhein-Westfalen und im Grenzbereich zum Rheinland auf die Wohngemeinschaften aufmerksam gemacht“, so der Johanniter-Chef. „Aus dem Bereich NRW kamen einige unverbindliche Anfragen, von der Insel Sylt keine einzige.“ Schlussendlich seien die Johanniter nun zu einem Fazit gekommen: „Wir gehen davon aus, dass es wenig gewinnstiftend ist, weiterhin die Wohngruppen in dieser Form zu bewerben.“

Rebecca Scharf (Sylter Wählergemeinschaft) habe im vergangenen Jahr besonders auf Werbung der Johanniter geachtet, jedoch für die Wohngruppen keine wahrgenommen: „Mit einem Fachmann wie Moritz Luft hätte ich damit gerechnet, viel präsente Werbung hier auf Sylt zu sehen.“ Denn nicht nur die Senioren sollten laut Scharfs Sicht angesprochen werden, sie stellte sich zum Beispiel ein großes Plakat am Autozug vor: „Es ist vielleicht auch für Angehörige interessant, damit auch die breite Bevölkerung von diesem Angebot weiß.“ Als Beispiel für die geschaltete Werbung nannte der Johanniter-Chef das Fahrgast-TV im Inneren der Sylter Busse: „Damit haben wir uns erhofft, sowohl Sylter als auch Touristen anzusprechen.“ Die leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Landschaft Sylt, Tina Haltermann, äußerte sich als Vertreterin des Bürgermeisters Nikolas Häckel: „Bereits seit über zwei Jahren werden die Wohngruppen über die Seniorenberatungsstelle beworben, auch beim Pflegeforum.“ Bei jeder Veranstaltung, bei der man damit gerechnet habe, dass Klientel oder Kinder von diesem anwesend sein könnten, waren die Johanniter präsent und haben auf das Angebot aufmerksam gemacht. „Es hat in der Seniorenberatungsstelle zwar Anfragen für das Konzept gegeben, jedoch blieben die Angebote ohne Resonanz.“

Rebecca Scharf sah im Konzept der Wohngruppen darum keine Zukunft mehr: „Wir sollten schnellstmöglich alles dafür tun, dass diese 22 Zimmer den Sylter Senioren auf andere Weise zur Verfügung stehen.“ Maria Andresens Vorwurf, die Johanniter hätten zu wenig Anstrengungen unternommen, die Zimmer zu vermieten, obwohl sie – bis auf das vergangene halbe Jahr – für die Wohngruppen Miete an die Gemeinde zahlen mussten, wies der Johanniter-Chef von sich: „Wir haben viele finanzielle Mittel in das Gebäude und den Finanzkreislauf der Gemeinde gesteckt. Seit wir die Wohnungen gemietet haben, haben wir erhebliche Anstrengungen unternommen, um Mieter zu finden.“ Die Bewohner hätte die Unterbringung in den Senioren-WGs rund 1800 Euro gekostet. Enthalten darin sind die Miete inklusive der Nebenkosten, die hauswirtschaftliche Unterstützung sowie ein Betrag von 250 Euro für die Haushaltskasse. Ohne Grundpflegeleistungen könnten die Zimmer nicht angeboten werden, erklärte Voedisch auf Nachfrage von Maria Andresen, „da das gesamte Konzept der Wohngruppen mehr auf den Bereich Wohnen und Pflegen ausgerichtet ist als auf den Bereich Vermietung.“

Auf die Frage, was nun aus den Wohngemeinschaften werden solle, schlug der Johanniter-Chef dem Ausschuss zwei Möglichkeiten vor: „Die Wohnungen könnten durch das Kommunale Liegenschafts-Management vermietet werden, und wir bieten eine zusätzliche Versorgung. Oder wir beenden unser Engagement dort einfach.“ Auch die Tagespflege könnten die Johanniter laut Voedisch nicht weiter betreiben, wenn diese weiter nur zu einem Drittel ausgelastet sei. „Wir haben auch die Tagespflege beworben und sind mit anderen Leistungsanbietern im Gespräch.“ Die häusliche Versorgungsquote sei auf Sylt sehr groß, so Voedisch. „Daher ist es schwierig für uns, Personal für die Tagespflege vorzuhalten – es funktioniert kaufmännisch leider nicht.“ Dass die Tagespflege unter diesen Umständen in der Steinmannstraße erhalten bleiben kann, bezweifle er. Auch könne er nicht versprechen, dass „die vorgeschriebenen Allgemeinflächen für die Weiterführung der Tagespflege im Wenningstedter Weg ausreichend sind.“ Jedoch würde er an die zuständigen Behörden herantreten, und dies entsprechend prüfen lassen. Unabhängig von den Wohngruppen könne die Tagespflege nur mit Subventionierung durch die Gemeinde erhalten bleiben, so Voedisch.

Lars Schmidt (Zukunft.) erntete Applaus für seinen Vorschlag, die Zimmer für 350 Euro an jeden Sylter über 65 Jahren zu vermieten, „dann werden wir diese schnell füllen können.“ Ausschussvorsitzender Hicham Lemssiah bezeichnete den Ausschuss als eine „traurige Stunde“. Bereits seit Jahren appelliere er für ein anderes Konzept: „Ich bin selbst Pfleger und weiß, das Konzept passt nicht zur Insel.“ Er wünschte sich für die nächste Sitzung im März ein erneutes Treffen gemeinsam mit allen Beteiligten. „Lasst uns neu anfangen und eine neue, adäquate und bezahlbare Lösung für die Sylter Senioren finden.“