Das ist los in Sylter Kirchen

Kirchengemeinde List

Am Sonntag findet der Gottesdienst mit Pastorin Petra Hansen um 11.30 Uhr statt. Die Kirchengemeinde lädt in den neu erschaffenen Bibelgarten an der St. Jürgen Kirche zu einer Lesung mit der Überschrift „ Gartengeschichten“. Musikalisch sind Katie van Meulen an der Violine und Christian Bechmann an der Orgel mit dabei.



Kirchengemeinde Norddörfer

Am Sonntag findet um 10 Uhr in der Friesenkapelle in Wenningstedt der Gottesdienst mit Pastor Rainer Chinow statt. Um 11.30 Uhr wird Kinderkirche gefeiert.

Kirchengemeinde Westerland

Der Gottesdienst wird am Sonntag um 10 Uhr draußen vor St.Nicolai gefeiert. Dort darf gesungen werden. Den Gottesdienst hält Pastorin Anja Lochner. Christian Bechmann spielt Klavier. Kati von der Meulen die Geige

Konfirmanden 2022

Der Konfirmationsunterricht für alle Kinder, die 2022 konfirmiert werden, startet nach den Sommerferien. Das erste Treffen findet am 11. August um 16 Uhr im Gemeindezentrum der Kirchengemeinde Westerland, Kirchenweg 37 statt. Pastor Simon Ulrich freut sich über weitere Anmeldungen unter Tel: 04651-6889 (AB).

Kirchengemeinde Keitum

Der Gottesdienst findet am Sonntag um 10 Uhr mit Pastorin Susanne Zingel statt.

„Ich und mein Glück - Vom Glück der Freundschaft“ Gesprächsabend mit Pastorin Susanne Zingel am Dienstag, 4. August um 19 Uhr in St. Severin, Keitum

Am Mittwoch, den 5. August, findet um 20.15 Uhr wieder ein Mittwochskonzert statt. Alexander Ivanov lädt ein zu „Mit Bach durchs Jahr“.



Kirchengemeinde Rantum/ Hörnum

Der Gottesdienst am Sonntag findet um 11 Uhr in der St. Peter-Kirche in Rantum mit Prädikant Glöckner statt.

Am Donnerstag, den 6. August, spielt Jürgen Borstelmann um 19.30 Uhr in der Hörnumer St. Thomas-Kirche „Seelenklänge“.

Kirchengemeinde Morsum

Der Gottesdienst findet am Sonntag um 10 Uhr mit Pastorin Christiane Eilrich statt.

Am Montag, den 3. August findet um 20.15 Uhr die Orgelvesper statt. Thematisch steht an diesem Abend ein Lied aus dem Evangelischen Gesangbuch im Mittelpunkt: „Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen“.

Anmeldungen unter: 04651-890225.



Katholische Kirche

Am Sonnabend findet um

18 Uhr die Vorabendmesse statt. Am Sonntag beginnen die Heiligen Messen um 10. 30 Uhr und 12 Uhr in der St. Christophorus-Kirche Westerland.

Am Dienstag, den 4. August, und am Freitag, den 7. August, beginnen die Heiligen Messen jeweils um 18 Uhr



Dänische Kirche

Der Gottesdienst findet am Sonntag um 11.30 Uhr in der St. Thomas-Kirche in Hörnum statt. Gehalten wird er von Pastor Jon Hardon Hansen.

Neuapostolische Kirche

Der Gottesdienst findet am Sonntag um 10 Uhr mit BÄ Holger Grasshoff statt. Der Einlass ist ab 9.30 Uhr möglich, wenn man sich vorher angemeldet hat. Aus Platz- und Logistikgründen werden Urlauber gebeten, auf die Online-Gottesdienste auf YouTube wahrzunehmen.