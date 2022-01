Wenningstedt-Braderup auf Sylt : Das Hotel Windrose ist verkauft worden: Das sind die neuen Eigentümer

Die bisherigen Eigentümer der Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH haben die Immobilie an eine Projektgesellschaft verkauft. Doch wer sind die neuen Besitzer und was bedeutet das für das Hotel?

Avatar_shz von Nils Leifeld

13. Januar 2022, 14:16 Uhr

Die bisherigen Eigentümer der Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH haben die Immobilie an eine Projektgesellschaft verkauft. Doch wer sind die neuen Besitzer und was bedeutet das für das Hotel?

Das Hotel Windrose in Wenningstedt ist verkauft worden. Die bisherigen Eigentümer der Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH haben die Immobilie abgegeben. Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung im Auftrag von Paribus hervor, die shz.de vorliegt. Käufer und damit neuer Besitzer des Hotelkomplexes ist eine Projektgesellschaft aus einer Gruppe von Unternehmern unter Führung der Hamburger Matrix Immobilien GmbH.

Kaufvertrag am 23. Dezember geschlossen

„Der Kaufvertrag wurde am 23. Dezember 2021 geschlossen. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart“, heißt es in der Pressemitteilung. Obwohl der Kaufvertrag bereits vor Weihnachten geschlossen worden war, wurde Katrin Fifeik, Bürgermeisterin von Wenningstedt-Braderup, erst vor ein paar Tagen darüber informiert. „Der Verkauf wurde mir telefonisch von dem bisherigen Eigentümer mitgeteilt und vom Erwerber bestätigt. Über diese Mitteilung des Verkaufs habe ich natürlich sofort alle Gemeindevertreter informiert“, so Fifeik auf Anfrage von shz.de.

Ihre Mail an die Gemeindevertretung ging am Dienstag um kurz nach 12 Uhr mittags raus. Was der neue Eigentümer beabsichtigt, könne sie zur Zeit nicht sagen, aber es soll in Kürze Gespräche geben. Dann werde sie die Gemeindevertretung natürlich sofort auf dem Laufenden halten, so die Bürgermeisterin weiter.

Jan Northoff

Zu den Absichten der neuen Eigentümer ist noch nicht viel bekannt. „Wir glauben an die nachhaltige Entwicklung von Ferienimmobilien an der Nord- und Ostsee. Unsere bisherigen Aktivitäten auf Sylt und in St. Peter-Ording bestätigen diese Einschätzung“, so Martin E. Schaer, geschäftsführender Gesellschafter der Matrix Immobilien GmbH zum Kauf des Objektes. „Das Hotel Windrose in Wenningstedt bietet aus unserer Sicht eine große Chance, Nachhaltigkeit mit neuen touristischen Impulsen und gleichzeitig hoher Sensibilität für den besonderen Standort zu verbinden.“

Wer sind die neuen Eigentümer?

Doch wer oder was verbirgt sich hinter der Matrix Immobilien GmbH?

Die Matrix Gruppe wurde nach eigenen Angaben im Jahr 2003 von Martin E. Schaer und Olaf M. Heinzmann gegründet. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen mit Sitz in Hamburg realisiert Immobilienkonzepte für die digitale Stadtgesellschaft, wie es in der Pressemitteilung heißt. Matrix ist tätig in den vier Geschäftsbereichen „Neue Marktplätze“ (Stadtquartiere), „Neue Nachbarschaften“ (Wohnquartiere), „Neue Arbeitswelten“ (Bürogebäude) und „Neue Lieblingsplätze“ (Ferienimmobilien). Aktuell investiert die Matrix Gruppe bereits etwa 50 Millionen Euro in die Entwicklung ihres ersten Ferienprojekts auf Sylt – Das Lornsen am Strand. Für den Geschäftsbereich „Neue Lieblingsplätze“ sind weitere Projekte an Nord- und Ostsee geplant. In St. Peter-Ording betreibt das Tochterunternehmen Salt & Rocks bereits seit 2019 das unternehmenseigene 4-Sterne-Hotel Landhaus an de Dün und das Appartementhaus Dünen Stuuv.

Paribus-Gruppe/Fotograf Nils Hendrik Müller

Thomas Böcher, Geschäftsführer der Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH, äußert sich in der Pressemitteilung nur sehr knapp und verweist lediglich auf die ideale Lage des Hotels. „Das Objekt ist nur 150 Meter vom nächsten Strandzugang entfernt und profitiert neben der zentralen Lage im Ortskern von Wenningstedt von seiner unmittelbaren Nähe zur Nordsee und zum Strand.“

Lindner-Gruppe verweist auf laufenden Pachtvertrag

Trotz des Besitzerwechsels ändert sich an der Situation des Pächters, der Lindner Unternehmensgruppe mit Sitz in Düsseldorf, erst einmal nichts. „Wir haben in der letzten Woche erfahren, dass die Immobilie zum Jahresende von der Paribus verkauft wurde und sind in den ersten Gesprächen mit den neuen Eigentümern. Das ändert aber zunächst nichts an dem Pachtvertrag“, teilt Lindner-Sprecherin Lisa-Marie Bille auf Anfrage von shz.de mit. Was die Erneuerungspläne des Hotels angeht, zeigt sich Bille optimistisch. „Natürlich hoffen wir nach wie vor, dass die Sanierung- und Renovierungspläne in naher Zukunft umgesetzt werden.“

Das Hotel Windrose ist aufgrund der Erneuerungspläne, die eine Modernisierung/Sanierung aber auch Zimmer-spezifische Erweiterung des Hotels vorsehen, in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Ex-Eigentümer Paribus hatte in der Vergangenheit mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass das Hotel bei weniger als 120 Zimmern langfristig nicht wirtschaftlich sei, aktuell hat es 91 Zimmer. Man werde entweder im Bestand umbauen oder das Objekt verkaufen, hieß es damals. Nun ist das Objekt verkauft worden. Die Paribus-Gruppe hatte das Hotel Windrose im Jahr 2006 erworben und 2008 als geschlossenen Fonds aufgelegt.

Sondersitzung am 15. Februar

Ein weiterer Punkt, warum das Hotel immer wieder in die Öffentlichkeit geriet, waren Berichte über befangene Kommunalpolitiker in Abstimmungen zur Hotelerneuerung, weshalb sich letztlich auch die Kommunalaufsicht einschaltete. Diese stellte letztlich eine Befangenheit bei sieben von 13 Kommunalpolitikern fest. Inzwischen hat sich diese Zahl auf sechs minimiert, da ein befangen gewesenes Mitglied den Bauausschuss inzwischen verlassen hat.

Bereits im Dezember hieß es im Zuge einer Bauausschusssitzung in Wenningstedt, dass es zum Hotel Windrose eine außerplanmäßige Sondersitzung geben werde. Dass man da bereits von dem Verkauf des Objekts wusste, ist zu bezweifeln. Der Termin für die Sondersitzung zum Hotel Windrose ist am Dienstag, 15. Februar, in Wenningstedt. Beginn ist aller Voraussicht nach um 18 Uhr.