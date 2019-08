Das alles hat Sylt – und noch viel mehr

von Michael Stitz

09. August 2019, 16:22 Uhr

Es bleibt ja nicht aus, dass man verletzt ist, wenn etwas, das man mag von anderen abfällig beschrieben wird. Als Wahl-Sylter muss man da aber ganz tapfer sein, denn die negativen Klischees, mit denen die Insel belegt wird, füllen ganze Bücher. Sylt-Bashing ist in manchen Kreisen ziemlich angesagt – es soll auch nicht wenige Sylter geben, die sich lieber ätzend über ihre Heimat äußern als deren Vorzüge zu preisen. Nun ja, „die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche“ stellte schon der kluge F. W. Bernstein fest. So viel zur schmerzenden Seite, wenn ich an Sylt denk...

Kommen wir zu den Vorzügen, ja zu den Besonderheiten und Großartigkeiten unseres Eilands. Pauschal lässt sich natürlich die einmalige Natur, lassen sich Meer und Strände, Dünen und Watt besingen. Sie sind das Geschenk höherer Mächte. Eines, mit dem es sorgsam umzugehen gilt, das aber auch belebt sein will. Weil auch auf Sylt der Mensch nicht allein von Luft und Liebe lebt, sondern von Ansprache, Erbauung, Genuss und Vergnügen, konnte und kann sich hier manches entwickeln, was staunen lässt. Zum Beispiel ein verwunschener Ort wie Klappholttal, der gerade sein 100-jähriges Bestehen mit einem Festakt feierte, der auch in der Elbphilharmonie für Furore gesorgt hätte. Schade, dass so wenige Sylter mitbekommen, was dort in den Lister Dünen und den Schlichtbauten Jahr für Jahr geboten wird.

Aber toll, dass gut 10 000 ausgelassen bei den Open-Airs feiern konnten, dass es das Meerkabarett, den Kursaal³, die Kampener Literatur- und Kulturtage, die Kontorhaus-Konzerte und so viele andere Chancen gibt, sich auf Sylt top unterhalten und bereichern zu lassen.