In Keitum auf Sylt : Darum schließt Andreas Frädrich im Januar für immer seine Sylter Meeresgärtnerei

Avatar_shz von Nils Leifeld

11. Januar 2022, 12:22 Uhr

Nach drei Jahren endet in diesem Monat das Kapitel Sylter Meeresgärtnerei für Andreas Frädrich in Keitum. Er schließt seinen Betrieb und zieht nach Spanien. Das sind die Gründe.

Diesen Monat endet für Andreas Frädrich das Kapitel Sylter Meeresgärtnerei in Keitum. Der 53-Jährige schließt seinen Betrieb und zieht nach Spanien. Shz.de hat mit dem gebürtigen Berliner gesprochen.

Wegzug hat familiäre Gründe

„Mir ist diese Entscheidung wirklich sehr schwer gefallen, auch weil wir auf Sylt so viel Zuspruch erhalten haben in den vergangenen drei Jahren. Trotzdem habe ich den Entschluss gefasst, die Sylter Meeresgärtnerei im Januar komplett zu schließen und mit dem gärtnerisch-maritimen Projekt nach Mallorca zu ziehen“, sagt Frädrich. Maßgeblich sei dieser Entschluss aufgrund familiärer Gründe zustande gekommen.

„Meine Freundin hat auf Sylt leider keinen Job gefunden und wollte nicht nach Sylt ziehen und für eine Fernbeziehung bin ich zu alt, dann kam das Angebot aus Spanien und ich habe es angenommen.“ Wichtig zu betonen sei ihm, dass der Wegzug keinerlei wirtschaftliche Gründe habe. „Ja, Corona hat mich viel Nerven und Geld gekostet, aber ich kann sagen, dass wir die Insel schuldenfrei verlassen und wir wirtschaftlich gut dastehen“, so Frädrich.

Neue Heimat in Spanien

Seinen neuen Standort in Cala Bona direkt in erster Reihe am Meer will Frädrich spätestens bis März eröffnet haben. „Sylt war für mich immer eine Herzensangelegenheit, ich bin der Insel seit mindestens 20 Jahren verbunden und gehe deshalb schweren Herzens, aber Sylt wird immer in meinem Herzen bleiben“, sagt Frädrich. „Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen für ihren unermüdlichen Einsatz und bei allen Kunden für ihre Treue und Begeisterung für unser Projekt. Unser innovatives Konzept wird weiterleben im Mittelmeer.“

Am Mittwoch, 12. Januar gibt es in der Meeresgärtnerei an der Munkmarscher Chaussee von 10 bis 18 Uhr einen kleinen Abschieds-Sondermarkt, auf dem viele Sylt-spezifische Artikel aus dem Laden angeboten werden.