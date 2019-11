Sylter Flughafen : Darf der Sylter Flughafen künftig auf finanzielle Entlastung hoffen?

Bund plant für ausgewählte Regionalflughäfen auf Flugsicherungskosten zu verzichten. Rund eine Million Euro sollen eingespart werden.

26. November 2019

SyLT | Peter Douven ist nur vorsichtig optimistisch. Der Sylter Flughafenchef hat am Freitag einen Termin im Bundesverkehrsministerium., der wichtig bis entscheidet für die zukünftige Entwicklung des hiesigen Airports sein könnte. Denn bei diesem Treffen geht es um Geld. Viel Geld. Wenn man im Berliner Ministerium den Argumenten Peter Douvens folgt, dann könnte Sylt in den Reigen der regionalen Flughäfen aufgenommen werden, die zukünftig von den sogenannten Flugsicherungskosten befreit würden. Rund eine Million Euro könnten so jährlich eingespart werden. „Wir wären dann aus der Defizitzone raus“, kommentiert Peter Douven.

Vor eineinhalb Jahren hatte er beim Bundesverkehrsministerium für den Sylter Flughafen „den Antrag auf Anerkennung eines Bedarfs aus Gründen der Sicherheit und aus verkehrspolitischen Interessen“ gestellt.

Unterstützt wird der Antrag, in dem detailliert die wirtschaftliche und touristische Bedeutung des Flughafens dagelegt wird, auch von der Landespolitik durch Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) und von der CDU-Bundestagsabgeordneten für Nordfriesland und Dithmarschen Astrid Damerow. Die verkündete in einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung einen Etappensieg in der Angelegenheit.

„Ich freue mich“, schreibt die Politikerin, „über die Entscheidung des Haushaltsauschusses des Deutschen Bundestages, mit dem Haushalt 2020 eine Entlastung der Regionalflughäfen bei den Flugsicherungskosten einzuplanen. Hintergrund hierfür ist der Wettbewerbsnachteil der Regionalflughäfen in Deutschland zu den 16 Großflughäfen, bei denen die zum Bund gehörende Deutsche Flugsicherung die Flugsicherung durchführt und den Airlines berechnet. Die Regionalflughäfen tragen die Kosten für die örtliche Flugsicherung selbst“.

Davon ist auch der Regionalflughafen Sylt betroffen. Eine Finanzierung der Flugsicherung der Regionalflughäfen über die Fluggesellschaften erfolgt aus Wettbewerbsgründen nicht. „Bei dem Vorhaben gleichwertige Lebensverhältnisse für Stadt und Land zu gestalten, ist es richtig, auch die Regionalflughäfen zu unterstützen“, argumentiert Asrid Damerow um auch festzustellen, „dass der Flughafen Sylt rund 150 000 Passagiere pro Jahr befördert. Für den regionalen Tourismus ist das ein wichtiger Faktor. Zudem nimmt der Flughafen Sylt eine Randlage ein, die so bei einem Regionalflughafen nur mit Schienenanbindung einmalig in Deutschland ist.

Ich werde mich dafür einsetzen, dass der Sylter Flughafen zu den zu fördernden Regionalflughäfen zählen wird. Bereits im Sommer habe ich im Bundesverkehrsministerium Gespräche geführt, um die dringend notwendige Entlastung des Sylter Flughafens voranzubringen“.

Gespräche auf höchster Ebene hatte auch Minister Buchholz bei einem seiner Sylt-Besuche anlässlich des Bahnchaos angekündigt. „Ich unterstütze die Sylter Flughafenbetreiber darin, dass Flugsicherungskosten möglicherweise vom Bund übernommen werden können“, hatte Buchholz im Sommer 2018 versprochen. Der Minister wird auch am Freitag bei dem Gespräch im Bundesverkehrsministerium dabei sein. Wissen muss man allerdings, dass in Deutschland mehr als zwei Dutzend regionale Flughäfem - die teilweise jährlich sehr viel mehr Passagiere befördern als Sylt - ebenfalls hoffen, von den Flugsicherungskosten befreit zu werden. Doch es wird wohl nur eine sehr begrenzte zahl von regionalen Flughäfen tatsächlich davon befreit.

Da es aber mittlerweile das dritte Gespräch zu dem Thema in Berlin ist, nimmt Peter Douven an, dass Sylt „zumindest ernst genommen wird mit seinem Anliegen und seiner Argumentation. Ob wir am Ende zu den vielleicht sechs bis acht regionalen Flughäfen in Deutschland zählen werden, die von den Flugsicherungskosten entlastet werden, lässt sich heute noch überhaupt nicht sagen. Trotzdem darf man vorsichtig optimistisch sein“.