„Dann nehme ich meine Frau in den Arm und habe Gänsehaut“

Kultband „Die Fantastischen Vier“ werden 2021 ebenso auf Sylt zu Gast sein wie Johannes Oerding/ Vorverkauf startet heute

Avatar_shz von Wiebke Stitz

27. November 2020, 08:40 Uhr

Sylt | Es ist Peter Köttings Überzeugung von seiner Vison gepaart mit dem Glauben daran, dass im nächsten Jahr wieder große Veranstaltungen funktionieren könnten. Neben den schon bekannten Konzerten mit den Stars Tim Bendzko und DJ Alle Farben ist dem bundesweit erfolgreich agierenden Konzertveranstalter jetzt der nächste Megadeal gelungen: Die deutsche Kultband Die Fantastischen Vier werden im Rahmen der Sylt Open Air-Konzerte ebenso zu Gast sein wie einer der erfolgreichsten deutschen Liedermacher: Johannes Oerding.

Bewundernswert ist diese positive Haltung deshalb, weil die Bundesregierung in Abstimmung mit den Ländern erst vorgestern die neuen Corona-Vorgaben bekannt gegeben hat. Die lassen so große Konzerte mit bis zu 9000 Gästen, wie sie Peter Kötting auf dem Flughafengelände plant, zum jetzigen Zeitpunkt nahezu unmöglich erscheinen. Doch der Konzertveranstalter ist zuversichtlich: „Ich gehe davon aus, dass Ende Juli bereits ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Außerdem ist das Gelände so groß, dass wir mit dem speziell dafür erarbeiteten Hygienekonzept alle Abstandsregeln mehr als einhalten können“, antwortet er.

Hinzu kommen für ihn die im Sommer sinkenden Infektionszahlen sowie die Vernunft der Besucher. „Mit unseren Stars sprechen wir sowohl das junge als auch ältere Publikum an. Die Stimmung bei den Sylt Open Air-Konzerten ist fröhlich, friedlich und familienfreundlich. Da wird nicht wild über die Stränge geschlagen und die Corona-Vorgaben missachtet.“

Wenn Peter Kötting Recht behält, dürfen sich die Sylter und bis dahin dann auch wieder die Gäste auf drei Tage freuen, die eine Dichte an Stars bieten, die sonst nur selten zu finden ist.

Am Freitag, den 30. Juli, tritt der deutsche Singer-Songwriter Johannes Oerding auf. Am nächsten Abend holen die Stuttgarter Hipp-Hopp-Pioniere Die Fantastischen Vier ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum nach. Nach dem der Hauptausschuss der Gemeinde Sylt sich mehrheitlich dafür ausgesprochen hat, dürfen jeweils 9000 Fans bei den Konzerten dabei sein. Wenn man bedenkt, dass die Musiker ansonsten riesige Hallen füllen, bieten die Sylt Open Air-Konzerte einen fast intimen Rahmen.

Am Sonntag schließlich, dem 1. August, können dann 3000 Gäste einen ganzen Tag voller Stars genießen: Tim Bendzko und DJ Alle Farben holen ihre Auftritte aus diesem Jahr nach, unterstützt werden sie dabei von der Band Gestört aber Geil.

Wie in den Jahren zuvor gilt das Konzertticket zugleich auch als Busticket. Alles steht also auf grün, wenn es um den organisatorischen Bereich geht. Jetzt muss nur noch die Eindämmung der Pandemie mitspielen.

Und dann wird sich zeigen, ob Peter Köttings positive Haltung belohnt wird. Doch eines steht für ihn jetzt schon fest: „Wenn die Konzerte stattfinden, nehme ich meine Frau in den Arm und habe überall Gänsehaut. So werde ich mich darüber freuen.“