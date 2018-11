Dänischer Frauenchor

von shz.de

30. November 2018, 11:12 Uhr

Der dänische Frauenchor „Korvida“ aus Aarhus singt am heutigen Sonnabend, 1. Dezember, um 16.30 Uhr in der St. Niels Kirche.

Der Chor existiert seit 2006 und wird von Helle Højer Vedel dirigiert. Sie ist auf Sylt geboren und hat die dänische Schule in Keitum besucht. Als Dirigentin hat sie etliche Preise mit ihrem Aarhus Mädchenchor gewonnen. Unter anderem 2003 in Budapest das Golddiplom bei einem internationalen Wettbewerb. 2014 nahm der Aarhus Mädchenchor in Riga bei einem World Choir Game teil und wurde zum „Champion of the World Choir Game“ erkoren. Etliche Stimmen aus dem Mädchenchor wird man in der St. Niels hören können u.a. die Listerin Laura Kaplan. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.