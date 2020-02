Dänische Minderheit spendet 1600 Euro

Westerland | Die Vereine und Institutionen der dänischen Minderheit auf Sylt lockten am 27. und

28. Dezember vergangenen Jahres zahlreiche Sylter und Gäste an ihren „hyggeligen Punschstand“ in Westerland. Die ehrenamtlichen Organisatoren und Helfer hatten traditionell unter anderem Hot Dogs, Äbleskiver, Glögg und Kinderpunsch verkauft. Aus dem Überschuss wurden je 800 Euro an den dänischen Kindergarten für einen Spielwasserpark sowie an den Multipark Sylt gespendet.

Auf dem Foto (v.l.): Kai Zilkenat, Leiterin dänischer Kindergarten; Carin Winkler, Punschbudenteam; Gernot Westendorf, Sylter Multipark; Antje Hansen, Punschbudenteam; Thomas Urmersbach und Holm Löffler, beide Sylter Multipark.