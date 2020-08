„Da rollten schon die ersten Bagger“

Rantumer kritisiert Baumaßnahmen des „Artenschutzprojekts Rantumer Dünen“

09. August 2020, 17:37 Uhr

Rantum | Ist es sinnvoll, wenn der Mensch in ein Naturschutzgebiet eingreift, um eine gefährdete Tierart zu fördern? „Ja“, meinen Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer und Vertreter anderer Verbände. „Nein“, sagen der Rantumer Boy Carstensen und andere Sylter.

Der Sachverhalt: Zwischen Rantum und Hörnum wurden auf der Wattseite mehrere Dünensenken von dichtem Heidekraut befreit und leicht vertieft, um neue Laichplätze für die stark gefährdete Kreuzkröte zu schaffen.

Das „Artenschutzprojekt Rantumer Dünen“ wurde dabei von mehreren Institutionen realisiert und unterstützt – angefangen vom Kreis Nordfriesland über den Landschaftszweckverband Sylt bis hin zur Sölring Foriining und der Schutzstation Wattenmeer.

Der Aufwand gilt einer kleinen Amphibie, die in feuchten Dünentälern in flachen Tümpeln laicht. „Es gibt eine gesetzliche Verpflichtung, diese Art zu erhalten. Da die offenen Dünentäler im Sylter Süden und damit auch die Kreuzkröten von Heidekraut zunehmend verdrängt werden, mussten Maßnahmen ergriffen werden“, erläutert Rainer Borcherding.

Maßnahmen indes, die dem vormals langjährigen Rantumer Gemeindevertreter Boy Carstensen entschieden zu weit gehen: „Eine insgesamt 6000 Quadratmeter große, über Jahrzehnte gewachsene Landschaft mit den schönsten Beständen an Glockenheide und Arten wie wilden Weiden oder dem seltenen Sonnentau wurde durch diesen Umweltfrevel zerstört.“

Und das, moniert Boy Carstensen, sei keinesfalls zwingend notwendig gewesen: „Auch ohne diesen großflächigen Einsatz sind die Kreuzkröten in den vergangenen Jahren in den Dünen groß geworden. Und auf dem Gelände der Loren-C-Station sowie nördlich von Puan Klent erstrecken sich weitere Feuchtgebiete, in denen sich die Amphibien seit Jahren vermehren.“

Verärgert hat den Rantumer auch, dass der Ortsbeirat über die Maßnahme nicht informiert wurde. Und als es zu einem Ortstermin kam, sei es zu spät gewesen: „Da rollten schon die ersten Bagger.“

„Natürlich mache auch ich mir Sorgen über einen Rückgang der Populationen von Amphibien, Schmetterlingen und Insekten“, betont Carstensen, „aber mit dem Einsatz von Baggern wird die Natur gestört anstatt sie zu unterstützen.“

Dass man habe handeln müssen, begründet Rainer Borcherding mit der jüngeren Historie: Durch die Bepflanzung der Dünen seien dynamische Prozesse weggefallen, etwa Wassereinbrüche bei Sturmfluten oder die Entstehung neuer Dünentäler durch die Ausblasung von Dünenkuppen. Diese und andere Faktoren hätten zu einem langsamen Zuwachsen der Dünen mit Heide geführt, woraus ein Artenschwund resultiere: „Der Steinschmätzer etwa ist als Brutvogel fast verschwunden. Ein Heidelaufkäfer wurde das letzte Mal vor vier Jahren gesichtet. Und die Zahl der Kreuzkröten, einst mit geschätzten 10 000 Exemplaren die größte Population Deutschlands, ist auf wenige hundert Tiere geschrumpft“

Dass seitens der Verbände überlegt wird, weitere Dünentümpel anzulegen, sorgt Boy Carstensen. Doch es könnte sich auch ein anderer Weg eröffnen: „Vom Landschaftszweckverband Sylt und den Naturschutzverbänden wird derzeit geprüft, Robustrinder oder andere Weidetiere einzusetzen, um ausgewählte Dünenflächen zu beweiden“, erklärt Rainer Borcherding.