Crémant ist wie Champagner, nur anders

13. Dezember 2019, 13:59 Uhr

Jetzt, wo Weihnachten und Silvester kurz vor der Tür stehen, rennen wieder jede Menge Klugscheißer rum, die uns Champagnertrinkern erzählen wollen, ein Crémant tue es auch. Dabei weiß so gut wie niemand, was Crémant eigentlich ist. „Naja, Schaumwein aus Frankreich halt, der so wie Champagner schmeckt“, hört man dann oft. „Und was ist mit dem Crémant aus der Pfalz?“ frage ich dann gerne zurück. Worauf ich meist Schulterzucken ernte. Also schauen wir uns das doch mal genauer an.

Ein erster Fun Fact ist die Tatsache, dass der Begriff Crémant ursprünglich aus der Champagne stammt. Dort beschrieb er einen Champagner mit weniger Druck, der also weniger Kohlensäure hat. Allerdings war der Begriff nicht geschützt, weshalb sich ein paar französische Winzer berechtigterweise gedacht haben, sie nutzen das auch mal und sonnen sich im Glanz der Champagne. Was, auch berechtigterweise, die Winzer in der Champagne nicht so lustig fanden. Aber sie konnten nichts dagegen tun, und da sie die Bezeichnung Crémant nun nicht mehr exklusiv für sich beanspruchen konnten, verzichteten sie einfach komplett darauf.

Der zweite Fun Fact in Verbindung mit Crémant hat etwas damit zu tun, dass Champagner nicht immer nur in der Champagne produziert wurde, sondern eine Zeit lang auch in Luxemburg. Zur Zeit der Belle Époque hat man nämlich in Berlin beschlossen, die Einfuhrzölle auf Schaumwein in Flaschen zu erhöhen. Eine Regel, die für die Champagne, die ja praktisch nichts anderes macht, eher ungünstig ist. Also entschied sich der Unternehmer Eugène Mercier vom gleichnamigen Champagnerhaus dazu, einfach ein Werk in Luxemburg zu eröffnen. Die kleine Oase der Steuervorteile war nämlich schon damals sehr geschäftstüchtig und hatte ein Handelsabkommen mit Deutschland. So konnte Mercier einfach Fassweine nach Luxemburg schiffen und dort zu Champagner verarbeiten, der dann wiederum zollfrei nach Berlin gelangte. Das alles ging gut bis zum Ersten Weltkrieg, dann zerbrach der Zollverein und Mercier zog sich nach Epernay zurück.

So, das Ergebnis von all dem ist also, dass die Champagne den Begriff Crémant zwar erschaffen hat, ihn aber nicht mehr benutzt, wohl aber andere Winzer in Frankreich. Luxemburg darf seit 1991 als Hommage an seine Beteiligung am Schaumwein-Business seine eigenen Prickler auch Crémant nennen, damals als einziges Land außerhalb Frankreichs. Und dann hat sich irgendwann die EU der Sache angenommen und mal ein paar Regeln aufgestellt. Damit steht jetzt fest, Crémant muss auch in Flaschengärung hergestellt werden, die dann aber Méthode Traditionnelle heißt, obwohl sie sich von der Méthode Champenoise in nichts unterscheidet. Es dürfen die Trauben verwendet werden, die im jeweiligen Anbaugebiet für Versektung zugelassen sind und der Wein muss mindestens neun Monate auf der Hefe lagern, was ein halbes Jahr weniger als in der Champagne ist. Und Belgien und Deutschland machen jetzt auch Crémant.

Haben wir das also auch geklärt. Aber wie heißt denn jetzt in der Champagne der Niederdruck- Schaumwein? Gar nicht, denn der wird einfach nicht mehr hergestellt. Man hatte ja keinen Namen mehr dafür.





Nils Lackner ist Sommelier und Wein-Dozent. Auch auf Sylt kann man ihn für Proben, Events oder Touren durch die Sylter Weinberge buchen: nl@nilslackner.com, Tel.: 0152-28759836