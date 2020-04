Couchsurfing ist kein Workout

Fit bleiben in den eigenen vier Wänden: Alle Aktionen, Angebote und Links auf www.sylt.de

02. April 2020, 17:17 Uhr

Sylt | Hotels und Ferienwohnungen ohne Gäste, geschlossene Geschäfte und Restaurants und verwaiste Straßen und Strände – das Coronavirus verändert alles. Zuhause bleiben ist das Gebot der Stunde, Zusammenhalten das Mittel der Wahl. Viele Sylterinnen und Sylter sorgen mit kreativen Ideen dafür, dass nicht nur das eigene Business zumindest auf Sparflamme weiterlaufen kann, sondern erfreuen und ermutigen damit auch viele andere. Auf der Insel und fernab von ihr.

„Unseren Dank und Respekt denjenigen, die binnen kürzester Zeit ein so breites und gut funktionierendes Versorgungsnetzwerk aufgebaut haben“, so Moritz Luft, Geschäftsführer der Sylt Marketing Gesellschaft (SMG). Auf ihrer Homepagewww.sylt.de hat die SMG die diversen Aktionen und Angebote unter dem Motto „Sylt-Impressionen zum fit bleiben“ zusammengetragen und in die Kategorien „Home-Workout“, „Insel-Genuss“ und „Multimedial“ unterteilt.

Klar, dass es beim „Home-Workout“ nicht ums Couchsurfing geht. Yogalehrerin Tina Molsen zum Beispiel bietet ganze Kurse über eine Video-Plattform an und „Syltfitness“ sorgt mit kurzen Workout-Sequenzen für Bewegung zwischendurch. Für die passende musikalische Untermalung streamen Sylter DJs ihre Playlists direkt auf die Fitnessmatte oder aufs Sofa. In der Rubrik „Insel-Genuss“ gibt es Rezepte zum Nachkochen sowohl aus der Sterne- als auch aus der Hobbyküche. Die dazugehörigen Zutaten, egal ob Eier aus Morsum oder Meersalz aus List, können in den Online-Shops der Betriebe bestellt werden. Und für diejenigen, die nicht selbst kochen möchten, gibt es eine Auflistung aller gastronomischen Liefer- und Abholservices – vom Brot-Taxi der Bäckerei Lund bis zum Mehr-Gang-Menü der Sansibar.

Wem nach multimedialer Unterhaltung ist: Sylt wurde so oft beschrieben, fotografiert und auf Zelluloid gebannt, dass es mittlerweile einen gigantischen Fundus gibt.

Die Rubrik „Multimedial“ bietet eine Übersicht zu den spannendsten Büchern, den skurrilsten Filmen und den schönsten Reisegeschichten und -dokumentationen, die auf Sylt entstanden sind.