Von Tirol nach Sylt : Coronavirus auf Sylt: Der 29-jährige Boris erzählt seine Geschichte

Zuerst der Schock, dann eine ungewöhnlich lange Geschichte der Genesung. Ein Protokoll über Pragmatismus und viel Penne Arrabbiata.

Avatar_shz von Werner Rudi

25. April 2020, 06:30 Uhr

Er startet in Tirol, gibt als Ziel Autoverladung Niebüll ein. Er will nach Sylt. Das Navi berechnet 1124 Kilometer, Fahrtzeit 11 Stunden 58 Minuten. Auf den Rücksitz des VW Golf hat er sein nostalgisches, ziemlich buntes Rennrad gefummelt. Er freut sich auf den neuen Job, der Bergbursch ist neugierig auf ein Leben umzingelt von Wasser. Er will lernen, „will alles geben und viel mitnehmen“. Das Auto voller Klamotten, als blinde Passagiere viel Optimismus und Vorfreude im Kofferraum. Wie sollte er ahnen, dass er voller Enthusiasmus in die Isolation steuerte?

Er heißt – nennen wir in Boris. Aber der Name ist alles, was wir an dieser Geschichte verändern. Alles andere ist authentisch. Das können Ärzte, das Gesundheitsamt, der Arbeitgeber und die Familie bestätigen.

Im vergangenen November war er schon einmal, das erste Mal, auf Sylt. Er hatte das Stellenangebot im Internet gefunden, wurde zum Interview eingeladen. Seine erste Sylt-Episode dauerte intensive acht Stunden. Es war ein ganz normaler Novembertag des Nordens, die Dünen waren angegraut, das Meer wütete an den Strand, aber der Chef, die zukünftigen Mitarbeiter waren freundlich und zugetan, die Aufgabe reizvoll, Boris fühlte wohlige Zuversicht.

Schnupfen nach der Geburtstagsparty

„Ich fuhr mit dem Gefühl nach Hause, dort will ich hin. Den Job will ich haben.“ Die auf Sylt wollten ihn auch haben – alles paletti. Boris liebt die Natur. Er arbeitet im Winter als Skilehrer und im elterlichen Betrieb, einem Restaurant. Er ist 29 Jahre alt, ein schlanker, sportlicher Typ. Wenn man einen braucht, der anpackt, dann würde man ihn rufen. Er würde kommen. Beim Feierabend-Bier mit ihm braucht man kein niederprozentiges Gelaber zu befürchten. Umwelt, soziale Verantwortung, den Wert der Familie, aber auch manch heitere Touri-Geschichte aus dem Schnee – er kann erzählen, argumentieren und zuhören. Er lacht gern, choreographiert seine Sätze temperamentvoll mit den Händen, für den Friesen hat er was vom quirligen Südländer und auf der Schwiegersohnbeliebtheitsskala, die von 1 bis 10 reicht, kriegt er locker die 11.

Anfang März feierte er seinen Geburtstag, „ausgiebig“ wie er zugibt. Danach hing er ein bisschen durch, hatte Schnupfen, irgendwie schmeckte ihm das Essen nicht so. „War aber schnell vorbei“. Als er am 15. März um vier Uhr in der Früh ins Auto stieg, fühlte er sich „topfit“. Kein Kratzen im Hals, kein Husten und schon gar kein Fieber. Aber er wollte vorsichtig sein, kurz vor der Abfahrt ließ er sich von seiner Tante, einer Ärztin, einen Abstrich machen.

Ich war total sicher, dass ich gesund war und wollte das meinem künftigen Arbeitgeber quasi gleich amtlich nachweisen. Boris

Im Auto telefonierte er noch mit dem zukünftigen Chef, man verabredete, dass er vorsichtshalber auf Sylt für 14 Tage in persönliche Quarantäne gehen würde. Ischgl ist von seinem Wohnort fast drei Auto-Stunden entfernt, aber wer wusste denn, wie nah das Virus wirklich war? Er brauchte nur einen Tankstopp, rollte mit seinem Auto am Nachmittag des 15. März, einem Sonntag, vom Autozug und meldete sich wenig später an seinem neuen Arbeitsplatz. Man hielt Abstand, er bekam die Schlüssel zur Personalwohnung. Auspacken. Angekommen.

Zwei Tage später: Das Ergebnis

Seine Saisonbleibe ist in einem gepflegten Personalhaus, sechs Parteien wohnen in dem dreistöckigen Gebäude, Boris ganz oben unterm Dach. 16 Quadratmeter plus sechs Quadratmeter Balkon, ein schmales Bett unter der Schräge, ein Schrank, ein Mini-Schreibtisch auf dem ein Din-A-4-Blatt riesig wirkt. Ein zufriedener Ankömmling: „Ich weiß, dass kaum ein auswärtiger Skilehrer bei uns in Tirol so gut untergebracht ist.“ Zwei Tage später, Dienstag, 17. März, der Hammer. „Ihr Test war positiv“, sagte die Ärztin vom Gesundheitsamt am Telefon. Die Stimme unaufgeregt, die Botschaft ein Schock. „Wie fühlen Sie sich?“ „Ganz prima, völlig ohne Symptome!“ „Hatten sie auf Sylt Kontakte?“

„Nein ich habe das Auto ausgepackt, bin sofort in diese Wohnung.“ „Ich werde sie jetzt jeden Tag zweimal anrufen, morgens gegen 10 Uhr und am Nachmittag gegen 17 Uhr.“ „Was habe ich zu tun?“ „Sie messen morgens und nachmittags ihre Temperatur. Und ich werde sie täglich nach ihrem Gesundheitszustand fragen. Auch nach der Psyche.“

„Der Fremde, der das Virus mitgebracht hat“

An diesem 17. März waren in Deutschland gerade mal 8600 Infektionen und 23 Todesfälle gemeldet. Sylt galt als noch Corona-freie Zone. Und noch hatte nicht jeder 2. Deutsche das 1. Staatsexamen in Wirrologie gemacht. Jeder bastelte sich seine eigene Bedrohungslage: Von lächerlicher Grippe bis Hysterie die ganze Palette. Wer zu den früh Infizierten gehörte, fühlte oft Scham, ja Schuld. Hatte Angst vor Stigmatisierung und Anfeindung.

Boris reagierte eher fatalistisch, „ist jetzt halt so“, war aber schon verunsichert, ob er fortan „der Fremde ist, der das Virus mitgebracht hat“.

Sein Chef wurde in den ersten Tagen nach dem Positiv-Test besorgt gefragt: „Du hattest wirklichen keinen Kontakt?“ Er konnte alle beruhigen, die zukünftigen Kollegen und derzeitigen Nachbarn sahen die Lage ziemlich cool: „Wir haben da einen Schluchti mit Corona, den werden wir jetzt erstmal nicht zu Gesicht gekommen. Mal sehen, was das für einer ist.“ Einmal wurde das Treppenhaus extra gewischt, das war´s.

Boris richtete sich ein in der kleinen Bude und im Leben mit dem Virus. Unwohl war ihm schon – den Wettbewerb, als erster Covid-19 nach Sylt eingeschleust zu haben, wollte niemand gewinnen. Er war wohl Nummer zwei oder drei. Die ganz Pragmatischen hatten einen speziellen Trost: „Du warst eben nur früher dran als andere.“ Sein Chef schrieb an das „Landesamt für soziale Dienste“ in Neumünster, setzte ein Antragsverfahren zur Erstattung eines Verdienstausfalls in Gange. Nach §§ 56 bis 59 Infektionsschutzgesetz gibt es Entschädigungen des Landes bei solchen Beschäftigungsverboten. Kopie der Verfügung der Qurantäne, Kopie Arbeitsvertrag, Verdienstbescheinigung der letzten drei Monate waren beizufügen.

Netflix und Nudeln

Die täglichen Anrufe des Gesundheitsamtes waren Kontrolle und Fürsorge, ärztliche Pflicht und menschliche Anteilnahme, „wir entwickelten ein gutes Verhältnis.“ Zu vermelden hatte er Tag für Tag das gleiche. „Keine Temperatur, keine Symptome. Bin stabil – auch im Kopf.“

Er las von anderen anderswo, nicht viel älter als er, die hatten einen ziemlich zähen Krankheitsverlauf, bei denen meldete auch die Psyche deftige Schwächeanfälle, die fragten sich: „Werde ich meine Lebensfreude jemals wiederfinden?“

Daran zweifelte Boris nie. Er telefonierte mit den Eltern, mit Freunden, wühlte sich durchs Internet, quetschte Netflix aus, hielt Kontakt zum neuen Chef. Der bekam die Bestelliste per WhatsApp – Hackfleisch vom Rind, Spaghetti, Arrabiata Sauce, Zwiebeln, Karotten, Brot, Sauerrahm, Penne, Duschgel und – tatsächlich – Toilettenpapier. Krimis gab`s als Zugabe. Der Lieferservice lieferte prompt, die Tüten parkten an der Tür. Es gab viel Pasta und Aufläufe. „Ich koche gern und war gern in der Küche.

Mal was anderes.“ Gab es nicht auch Tage, an denen eine depressive Wolke alles verdunkelte oder Apathie die positiven Gedanken drangsalierte?

Ich kann Vorfreude genießen. Ich malte mir aus, die Insel zu entdecken, was die neue Arbeit bringen wird, bereitete mich sogar auf eine Prüfung im Herbst vor. Boris

Der Arzt kam mit kompletter Schutzmontur

Die Sonne schien ausdauernd, manchmal setzte er sich auf den Balkon, Musik im Ohr. „Wenn ich dann jemand sah, habe ich freundlich genickt, bin dann aber doch schnell wieder rein.“ Wollte er die da draußen nicht in ihrer fragilen Sicherheit stören, fühlte er sich stigmatisiert, ausgesondert? „Vor allem wollte ich nicht, dass meine Sonnenbaderei irgendwie provozierend wirkt.“ Die erste Woche schleppte sich so dahin, Woche Nummer zwei begann. Nach zwei Wochen Quarantäne und dann 48 Stunden ohne Symptome dürfe er wieder raus, war die erste Aussage des Gesundheitsamtes. Also: Freiheit in Sicht.

Dann kam eine neue Order vom Gesundheitsamt. Am 30. März, einem Montag und dem 15. Tag in Quarantäne, sollte er bei einem Arzt in Westerland doch nochmal einen Abstrich machen lassen. Wie angeordnet fuhr er mit dem Auto nach Westerland, der Arzt kam mit kompletter Schutzmontur auf den Parkplatz, machte einen Abstrich. Boris blieb während der Prozedur im Auto, fuhr beschwingt zurück. Das war´s dann wohl.

War´s nicht. Schon 24 Stunden später der Anruf vom Gesundheitsamt. „Das Ergebnis ist positiv!“ Wie das? So richtig beantworten konnte ihm das keiner. Ein falscher Test? Diese unnötige Diskussion wollte er erst gar nicht beginnen. So langsam kroch Ungeduld in die kleine Bude. Der Kontakt zum Gesundheitsamt wurde geschäftsmäßiger, jetzt meldete sich immer ein Kollege der Ärztin. Der teilte mit: „Nächster Test am Donnerstag, 2. April.“ Kurz darauf die Korrektur: „Der Test ist erst am Montag, 6. April und zwar in Keitum“.

25 Tage in Quarantäne

Drei Tage nach dem erneuten Abstrich, am Gründonnerstag, 9. April, meldet sich ein ihm bisher noch unbekannter Arzt aus Westerland. Der sagte, Boris müsse sich auf eine Nachkontrolle in der nächsten Woche einstellen.

Ein paar Stunden später, kurz nach der Mittagspause um 14 Uhr, teilte ihm die Ärztin des Gesundheitsamtes mit: „Der Test ist negativ. Sie dürfen raus!“ „Sofort?“ „Sofort!“ Nach 25 Tagen Quarantäne, Kontakten mit fünf Ärzten, Pasta in phantasiereichen Varianten und vielen Sonnenstunden auf Balkonien ist Boris nicht nur auf Sylt angekommen – jetzt darf er sich Sylt auch zeigen. Für ihn ist das Virus Geschichte. Als Genesener soll er bitte Blut spenden, drängt das DRK. Er besitzt jetzt Antikörper, die können durch eine Plasmaspende an erkrankte Personen weitergegeben werden. Und Leben retten, hofft die Forschung.

Der Infizierte muss verschwinden, die Gesellschaft entwickelt teils hysterische Abwehrreflexe, der Genesene wird Lebensretter. Dieses Virus hat böse, toxische Elemente.

Andere Covid-19 Patienten wollten nach ihrer Genesung durch die Schilderung des Verlaufes der Krankheit „vielen ein wenig die Angst nehmen. Die wollen aus erster Hand erfahren, wie das so ist mit dem Virus.“ Boris mussten wir erst überzeugen, er will jetzt anpacken, loslegen, lernen. Für ihn hat die Post-Corona Zeit gerade angefangen. Er ist ein Saisonarbeiter, aber sieht jemand die Saison? Nachdenklich blickt der Bursche aus den Bergen auf die Schaumkrönchen der Nordsee, die er spontan als Klarspülung für die Zukunft nutzt. Er lächelt und sagt: „Ich bleibe!“

Die Aufhebung zur Absonderung gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. §§ 16, 25,29, 30 Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Gesundheitsamtes Nordfriesland wurde nach Tirol geschickt. Per Post...