Corona: Wie ist Sylt gerüstet?

Westerland | Der Corona-Virus kommt näher, gestern wurden Neuinfektionen aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gemeldet. Müssen Sylter Bewohner mit einer Ansteckung rechnen, wird der Tourismus zum Risiko und ist das Sylter Krankenhaus auf die Krankheit vorbereitet? Wir fragten Dr. med. Dieter Telker, Leitender Arzt der Chirurgie und Krankenhaushygieniker der Asklepios Nordseeklinik.

Herr Dr. Telker, es gibt neue Corona-Fälle in Deutschland. Wo stehen wir heute?

Nach den aktuellen Zahlen haben wir in Schleswig-Holstein noch keinen Corona-Fall. Der lokale bayrische Corona-Ausbruch war relativ schnell eingegrenzt worden – die Frage ist, wie die Verbreitung des Virus’ weiter begrenzt werden kann. Nach der WHO-Definition einer Pandemie befinden wir uns in der Phase der Eindämmung, auch durch Quarantäne-Maßnahmen. Da ist man auf einem guten Weg. Es gibt zwar namhafte Virologen, die von einer Pandemie sprechen, aber die WHO spricht ganz klar von lokalen Epidemien. Das kann sich in wenigen Tagen ändern, eine sichere Aussage kann niemand treffen. Niemand will die Menschen in Angst versetzen, aber man muss Respekt haben vor dem Virus.

Ist Sylt durch seinen Tourismus zusätzlich gefährdet?

Es sind alle Bezirke in Deutschland gefährdet, in denen ein Austausch von Menschen stattfindet. Natürlich gibt es hier eine starke Reisetätigkeit und mehr Menschen, die von woanders kommen und vielleicht in China waren – das können auch Zweitwohnungsbesitzer, Industrielle, Touristen und Sylter sein. Aber deshalb darf man die Bewohner nicht in Angst und Schrecken versetzen. Man muss ein gesundes Mittelmaß finden, daher spreche ich von Respekt vor dem Virus.

Ist die Nordseeklinik gewappnet, wenn ein Corona-Patient eingeliefert wird?

Wir bereiten uns seit mehreren Wochen auf das Corona-Virus vor, ausgelöst durch die Erkrankungen in Bayern. Wir haben unseren Pandemieplan, der für die Influenza angelegt wurde, auf Corona erweitert und haben auch Schulungen vorgenommen und bestimmte Abläufe durchgespielt, wie den Schutz und die Isolierung betroffener Patienten. Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt und tauschen uns über unser Vorgehen aus. Was passiert zum Beispiel, wenn ein niedergelassener Arzt einen Patienten mit Symptomen schickt? Wo machen wir den Abstrich, wie behandeln wir die Krankheit? Wir haben auch die Zahl an Schutzausrüstungen deutlich aufgestockt. Die Geschäftsführung unterstützt uns sehr, der Ärztliche Direktor als oberster Hygienechef der Klinik ist ebenfalls sehr engagiert. Daher glaube ich, dass wir für das Haus und die Insel die optimale Vorsorge treffen konnten.

Wie läuft die Diagnostik? Haben Sie das nötige Handwerkszeug?

Die Diagnostik erfolgt wie bei anderen Infektionen über sogenannte PCR-Tests, die wir nach Hamburg in ein Zentrallabor schicken. Innerhalb der ersten sechs bis acht Stunden haben wir ein Ergebnis.

Welche Symptome würde der Patient aufweisen?

Typisch sind grippeähnliche Symptome, Atemwegsprobleme, Husten und Schnupfen. Teilweise werden von Patienten aber auch Durchfälle beschrieben, wobei dieser fäkal-orale Übertragungsweg noch in der Diskussion ist. Bislang ist nur der Weg über die Tröpfcheninfektion beschrieben. Gefährlich sind dann die tiefen Atemwegsinfekte, mit Pneumonien und Lungenversagen. Es gibt aber auch Patienten, die kaum Symptome haben. Es gibt kein spezifisches Zeichen, das eindeutig auf das Corona-Virus hinweist. In China spricht man von 78 000 Erkrankten, aber man geht von einer Dunkelziffer von bis zu einer halben Million Menschen aus, weil sich nicht jeder testen lässt, der eine Atemwegsinfektion hat.

Hatten Sie schon mal einen Patienten mit Verdacht auf Corona-Virus?

Wir haben einen Patienten darauf getestet – mit negativem Befund. Das war eine Sicherheitsmaßnahme, weil er sich zuvor im asiatischen Bereich aufgehalten hatte.

Wie ist Ihre persönliche Einschätzung? Wird uns das Thema noch in einem halben Jahr beschäftigen?

Zurzeit gibt es dazu nur Erkenntnisse aus China. Dort rechnet man bis Ende April noch mit Neuerkrankungen. Also wird uns das Corona-Virus in Deutschland noch länger beschäftigen. Mutationen des Virus’ sind bisher nicht beschrieben. Wenn man die Eindämmung erreicht, verkümmert so ein Virus manchmal. Das haben wir schon beim Mittelmeerfieber und bei Sars-1 erlebt – plötzlich war es weg, die Virulenz geht verloren. Das ist bei allen viralen Infektionen möglich.

Ich persönlich glaube aber, dass es uns noch länger beschäftigen wird. Wir wissen nicht, ob wir erst am Anfang des Ganzen stehen. Wir können uns nur bestmöglich auf das Virus vorbereiten. Ich glaube, für die Insel haben wir das erreicht. Was uns erwartet, wird man sehen.

Interview: Ralf Henningsen