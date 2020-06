Sylter Jugendförderung : Corona: Stiftung zahlt weniger Zuschüsse

Weil Fahrten und Veranstaltungen ausfallen, zahlt die Andreas-Peter-Jensen-Stiftung in diesem Jahr nur 3000 Euro aus.

von Ralf Henningsen

15. Juni 2020, 17:54 Uhr

Sylt/Husum | Nicht zehn Projekte – in diesem Jahr fördert die Andreas-Peter-Jensen-Stiftung nur sechs Projekte zur Kinder- und Jugendarbeit auf Sylt. Wegen der Coronakrise haben vier Antragsteller ihre Anträge zurückgezogen. Veranstaltungen und Fahrten fallen aus, so dass der Stiftungsrat in diesem Jahr nur 3000 Euro an Zuschüssen zu bewilligen hatte – statt der üblichen Fördersumme von 5000 Euro.

Eberhard Eberle (SPD), Sprecher des Stiftungsrates der Andreas-Peter-Jensen-Stiftung, berichtete am Freitag im Kreistag über die Vergabe der Fördermittel aus dem Nachlass des Tinnumers „Desche“ Jensen (1901-1974). Jeweils 500 Euro gehen an:

> C.-P.-Hansen-Kuratorium (Sylter Jugendpreis 2020)

> Kleintierzuchtverein Sylt

> Freundeskreis Sylt Bibliothek

> Naturschutzgemeinschaft Sylt

> Projekt „Bonuszeit“ für alleinerziehende Elternteile der Gleichstellungsbeauftragten Andrea Dunker

> Eidum Vogelkoje.

Zur Zeit verfügt die Stiftung über freie Mittel von 21 144 Euro. Aus dem Stiftungskapital werden dank einer Verzinsung von 1,5 Prozent bis 2021 1227 Euro an Zinsen erwirtschaftet. Schon zum zehnten Mal in Folge hat Lars Rasmussen (Edeka-Markt) die Stiftung mit 3000 Euro unterstützt. Eine weitere Privatperson hat über viele Jahre 500 Euro überwiesen. „Diese Spenden tragen maßgeblich dazu bei, die festgelegte jährliche Ausschüttung von 5000 Euro vorzunehmen“, erklärte Eberhard Eberle. Allein die Zinserträge reichten dafür seit langem nicht mehr aus.

Gleichzeitig verabschiedete sich Eberle nach 15 Jahren als Sprecher des Stiftungsrates. Ab 2021 übernimmt die Morsumerin Wiebke Bleicken den Sprecherposten; sie engagiert sich ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Naturschutz.