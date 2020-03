Shutdown in SH : Corona-Krise: Sylt-Urlauber tricksen Reise-Verbot aus

Die Polizei kontrolliert Fähren nach Föhr und Amrum sowie die Autoverladung nach Sylt. Viele Gäste reisen ab. Andere huschen noch schnell durch.

von Arndt Prenzel, Hagen Wohlfahrt, Henning Baethge

16. März 2020, 20:06 Uhr

Dagebüll/Föhr/Niebüll | Auf Schleswig-Holsteins Inseln sollten Touristen ihren Urlaub nach dem Willen der Landesregierung schon am Montag abbrechen oder gar nicht erst antreten.

Doch noch kurz bevor am frühen Morgen um 6 Uhr auf Sylt wegen der Corona-Krise eine Anreisesperre für Urlauber in Kraft trat, nutzte manch Feriengast in spe den ersten Autozug des Tages um 5.05 Uhr, um es noch vorher nach Westerland zu schaffen und den Urlaub trotzdem auf der Insel zu verbringen.

Insgesamt rund 30 Autos mit Touristen seien so früh morgens nach Sylt gelangt, berichtete der schleswig-holsteinische Staatssekretär Ingbert Liebing unserer Zeitung, nachdem er sich morgens am Verlade-Terminal in Niebüll einen Überblick über die Lage verschafft hatte.

Es ist unglaublich, wie manche sich verhalten. Solidarität sieht anders aus. Ingbert Liebing (CDU)

Die Landespolizei kontrolliert seit gestern in Niebüll den Fahrzeugverkehr an der Zufahrt zur Autoverladung nach Westerland. In den Personenzügen nach Sylt indes gab es gestern noch keine Überprüfungen. Die Kontrollen hier seien noch in Vorbereitung, sagte Polizeisprecher Christian Kartheus.

Touristen verlassen Föhr und Amrum

Auf den Inseln Föhr und Amrum dagegen scheinen viele Urlauber der Anordnung zu folgen. Auf der Deichstraße zum Festland-Fährhafen in Dagebüll kommt einem am Vormittag ein Auto nach dem anderen mit „fremden“ Kennzeichen entgegen: Die Touristen verlassen die Ferieninseln.

Auf der Dagebüller Mole ist es dagegen inzwischen ruhiger geworden. Überwiegend Lkw und Kleintransporter stehen in den Abfertigungsspuren. Die Mitarbeiter kontrollieren wie gewohnt die Fahrscheine.

Polizeihauptkommissar Dirk Renk steht seit 6 Uhr früh am Fahrkartenschalter und kontrolliert die Reisenden. Handwerker, die unschwer an Kleidung und Kisten zu erkennen sind, kommen so durch. Andere müssen ihre Personalausweise zeigen.

Wir wissen nicht, was uns auf der Insel erwartet. Was soll aus den Gastronomen werden? Wir hoffen, dass alles gut ausgeht. Ehepaar Oldsen aus Nieblum

Das Föhrer Ehepaar ist am Montag aus ihrem Teneriffaurlaub zurückgekehrt.

Nichts los am Kassenhäuschen

Eine jüngere Frau möchte auf die Insel, um dort ein Geschäft aufzulösen. Der Zugang zur Fähre wird ihr gewährt. Der Polizeihauptkommissar hat im Verlauf des Montagmorgens noch wenig zu tun.

Es waren hauptsächlich Pendler, die auf die Fähren wollten. Dirk Renk, Polizeihauptkommissar

Sein Kollege steht vor der Abfertigung im Auto und nimmt dort Fragen entgegen. Die Lage bleibt ruhig. Sonja Thiele hat für die Wyker Dampfschifffahrtsreederei (W.D.R.) Frühschicht im Kassenhäuschen. „Nichts los“, sagt sie. Fahrkarten waren von Touristen noch nicht nachgefragt. „Das war am Wochenende anders“, berichtet sie. An allen drei Tagen war Hochbetrieb.

Es waren Urlauber dabei, die nach Dänemark nicht reingekommen sind. Sonja Thiele, Wyker Dampfschifffahrtsreederei (W.D.R.)

Anweisung aus Kiel kam überraschend für die Polizei

Polizist Renk wurde am Sonntag von der Anweisung aus Kiel überrascht. „Wir haben schnell reagiert“, sagt er. Gemeinsam mit seinen Kollegen teilen sie sich den Dienst in Dagebüll auf. „Wir stehen bis circa 14 Uhr“, sagt er. Weitere Touristen erwartet er, wenn überhaupt, später. „Die kommen nicht so früh.“

Ein Fernsehteam macht Aufnahmen für die Tagesschau. Die TV-Leute erzählen, dass an der Autoverladung in Niebüll starker Rückreiseverkehr von Sylt herrscht. Offensichtlich nehmen die Feriengäste die Warnungen ernst und versuchen, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen.

Kleine Grenzübergänge komplett gesperrt

Ortswechsel. Kontrolliert wird auch an der deutsch-dänischen Grenze an der B 5 in Böglum nördlich von Süderlügum. Auf beiden Seiten. Die Beamten der Bundespolizei interessieren sich für alle einreisenden Fahrzeuge.

Guten Tag, Bundespolizei. Wir kontrollieren hier jetzt verstärkt, haben sie ja sicher mitbekommen. Eine Bundespolizistin zu einem Autofahrer

Für eine Verschnaufpause steht den Bundespolizisten ein Zelt am Straßenrand zur Verfügung. Das THW hat ein Strom-Aggregat bereitgestellt. Die Bundespolizei richtet sich auf einen länger andauernden Einsatz ein – es sollen dort nach Angaben von Bundespolizeisprecher Heiko Kraft noch Häuschen aufgestellt werden, „damit die Kollegen vernünftig arbeiten können“.

Hagen Wohlfahrt

Auch eine Kontrollspur wird noch eingerichtet – bislang stehen die Beamten bei ihren Überprüfungen mitten auf der Straße.

Es ist alles noch im Aufbau. Heiko Kraft, Bundespolizeisprecher

Vereinzelt fahren Autos mit NF-Kennzeichen nach Norden. Ob die Insassen nach Dänemark einreisen dürfen, ist Sache der dortigen Grenzer. Böglum ist einer von drei Festlandsübergängen, die noch passierbar sind – sofern man berechtigt ist. An allen anderen, etwa an jenem in Aventoft, ist kein Durchkommen mehr.