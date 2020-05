Corona auf sylt : Corona bietet Chance auf Neubeginn

Die Sylter Journalistin Imke Wein berichtet über ihre neuen Berufsperspektiven.

04. Mai 2020, 10:46 Uhr

Die Nachrichten überschlagen sich seit Beginn der Coronakrise mit bundesweiten Meldungen aus der Wirtschaft. Doch wie geht es den Unternehmen direkt vor unserer Tür auf Sylt? Exemplarisch begleitet die Sylter Rundschau eine Solo-Selbstständige, ein Steuerberatungsunternehmen, einen Verein, einen großen Sylter Arbeitgeber und einen Handwerksbetrieb durch diese Zeit.

Die „solo-selbstständige“ Journalistin Imke Wein berichtet über ihre neuen Berufsperspektiven.

„Das ist meine Zeit. Wandel zu gestalten ist einfach meins.“

Imke Wein gerät ins Stocken. „Bei allem Mitgefühl für alle, die jetzt leiden.“

Für die freiberufliche Journalistin ist der unerwartete Break willkommener Anlass, vieles radikal neu zu denken, mit verkrusteten Glaubenssätzen zu brechen, Visionen und Projekte zu entwickeln. Bis kurz vor Ostern empfand sie das Ausbleiben von Aufträgen, die plötzliche Stille und das Szenario in der Welt als bedrohlich. Das hat sich komplett gewandelt. Imke Wein empfindet die Gestaltungs-Freiheit, die sie sich ohne Corona nie genommen hätte, als Geschenk. Als Chance, Altes und Kaputtes abzuschütteln. Auf individueller Ebene und darüber hinaus.

„Ich bin momentan wie noch nie in Kontakt mit meinen Künstler-Freunden aus aller Welt“, erzählt sie fröhlich. „Dafür hatte ich die letzten Jahre keinen Raum. Da herrscht gerade überall eine beeindruckende Kreativität und Schaffenskraft! Ich helfe, wo ich kann!“

Erst kürzlich bat einer ihrer Bekannten sie darum, seinen Roman zu redigieren. „Sonst dachte ich in solchen Situationen `Oh Mist, wann soll ich das denn machen?´. Heute sage ich `Klar, mache ich, sofort!´“ Geld spielt als Währung gerade keine Rolle – es wird einfach gemacht. „Wir sitzen ja alle im selben Boot“, meint Imke Wein. „Wir können uns im besten Fall schönes Essen kaufen und die Miete zahlen. Wenn das geht, ist doch alles klar.“

Ganz anders sei die Sorge derer, die jetzt in ihrem Betrieb Personalverantwortung trage. „Ich bin ja als Solo-Unternehmerin total privilegiert.“Jetzt sei die einmalige Gelegenheit, den Moment zu genießen. Und zwar nicht auf diese „pragmatische Art“, wie in den letzten Jahren.

Zu ihrer persönlichen Zukunftsvision, eine Institution zu leiten oder zu kreieren, in der Menschen auf verschiedene Arten ihren Horizont erweitern können (wir berichteten in unserem vorangegangenem Teil dieser Serie) hat sie, nach Erscheinen des Artikels, viel Rückmeldung erhalten – mit „einem konkreten Hinweis“ und der Bitte, sich dafür stark zu machen. „Das war ja sicher kein Zufall. Ich habe mich tatsächlich da beworben. Ich werde berichten...“

Allmählich füllt sich auch der Schreibtisch der Journalistin wieder mit „normalen“ Aufträgen. „Und ich sitze da und denke heimlich: Hey Freunde, ich bin noch gar nicht bereit“, gesteht sie lachend und bleibt dabei wie immer aufrichtig und authentisch. „Diese Zeit hat so viele Facetten. Eine davon fühlt sich mächtig gut an, die möchte man nicht gehen lassen.“

Auch mit ihrer Geschäftspartnerin und Grafik-Designerin Anja Buchholz, mit der sie die Agentur „Fofftein“ macht, ist ein neues Projekt geplant. „Dazu aber in den nächsten Wochen mehr.“ Denn momentan sei alles noch in der Vorbereitung.

Als besonderes Privileg erlebt sie es, diese Zeit auf ihrer „Zuhause-Insel“ zu leben und die Ereignisse in der Welt mit Abstand zu analysieren. Das Erleben der menschenleeren Sylter Natur habe sich ihr tief in die Seele gebrannt.

Sie erzählt von ihrem elfjährigen Sohn Ben, der zur Zeit vormittags am Online-Unterricht des Schulzentrums Sylt teilnimmt. „Das klappt ganz fein – Ben ist ja auch so ein Freigeist. Er entwickelt die tollsten Ideen.“

In den vergangenen Wochen hat Imke Wein, Mutter von einem Sohn und zwei volljährigen Töchtern, die in Berlin und Hannover leben, mehr denn je gelernt im Hier und Jetzt zu leben. „So wie ich es in meinem ganzen Yoga-Zeugs schon immer gelernt hatte. Jetzt habe ich die tiefe Bedeutung erst verstanden: Wir Menschen haben längst nicht alles in der Hand. Das Leben bleibt eine Wundertüte.“

„Ich verstehe, dass das nicht jeder so radikal sehen kann wie ich“

Am Anfang von Corona habe sie sich noch anstecken lassen von der allgemeinen Sorge um Existenz und Gesundheit. „Ich verstehe, dass das nicht jeder so radikal sehen kann wie ich. Aber konventionelle Lebens- und Sicherheitsvorstellungen hatte ich ja nie.“

In den letzten Jahren war die Auftragslage für die Journalistin extrem gut, jede Menge Arbeit liegt hinter ihr: „Das kommt mir gerade sehr zu Gute.“ Landes-oder Bundesförderungen oder Hartz IV musste die 52-Jährige bislang nicht beantragen. Einzig „diese ganzen Künstler-Sozialversicherungen“ hat sie „runtergefahren“. „Ich bin ja ein Beamtenkind“, erklärt sie schmunzelnd. Ihr Vater habe ihr eingebläut „finanziell gesehen niemals aus dem letzten Loch zu pfeifen“. Und damit kämen sie und ihre Kinder erstmal über die Runden.

Was die Zukunft bringt und welche Projekte sie in nächster Zeit umsetzt, bleibt abzuwarten. Und bis dahin? Yoga, Reiten, der Haushalt, die Freunde, Strand und lustvolles Arbeiten. „Wenn die Welt eh schon auf dem Kopf steht, gehe ich gerne mit“, so Imke Wein. „Wir könnten jetzt, wie wahrscheinlich so schnell nie wieder, das gesellschaftliche, politische und soziale Leben neu gestalten. Das kulturelle Leben wird ohnehin wieder blühen, da mache ich mir die wenigsten Sorgen. Ich hoffe, wir finden alle den Mut zur Veränderung. Denn das zerbrochene Alte zu reparieren, scheint an sehr vielen Stellen gerade wenig lohnenswert.“