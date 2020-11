Coronabedingt weniger Schiffsverkehr : Corona beschert Sylter Seenotrettern ein ruhiges Jahr

Deutlich weniger Einsätze als im Vorjahr - Geringerer Schiffsverkehr und späterer Saisonstart wegen der Pandemie.

06. November 2020, 17:36 Uhr

List | / Für die Seenotretter auf Sylt war das Jahr 2020 bislang ein vergleichsweise ruhiges. Zumindest, wenn man die Einsatzzahlen der vergangenen zehn Monate mit denen des Vorjahreszeitraums vergleicht. Dafür ist in Teilen Corona verantwortlich. Durch die Pandemie waren in den vergangenen Monaten signifikant weniger Schiffe auf der Nordsee unterwegs.



Weniger Schiffe unterwegs wegen Corona





„Wir können sagen, dass durch Corona nicht nur insgesamt weniger Schiffe unterwegs waren, sondern auch, dass die Saison im Bereich der Freizeitschifffahrt deutlich später angefangen hat als sonst. Normalerweise geht das immer schon im April los, dieses Jahr erst Ende Mai. Aus diesen Faktoren ergibt sich dann die in Teilen vergleichsweise ruhigere Saison bislang für die Seenotretter – auch auf Sylt“, sagt Antke Reemts, Sprecherin der Deutschen Gesellschaft zur Rettungs Schiffbrüchiger (DGzRS) mit Sitz in Bremen.

Unabhängig von Corona gebe es aber auch so immer mal wieder deutliche Unterschiede in den Jahresbilanzen der Seenotretter. „Mal folgt auf ein stressiges Jahr gleich wieder ein ruhiges. Eine Erklärung dafür vermag ich nicht zu sagen“, so die Sprecherin. Die Seenotretter in List sind in 2020 bislang zu insgesamt 17 Einsätzen ausgerückt. Dabei haben sie insgesamt acht Menschen geholfen, von denen sie einen aus Seenot beziehungsweise aus einer Gefahrensituation gerettet haben.



Einem Surfer wurde das Leben gerettet





Einem Surfer haben sie dabei sogar sein Leben gerettet.„Das war ein abgetriebener Kitesurfer. Er war im Königshafen gestartet. Zwischen der Ostspitze des Ellenbogens und der Leuchttonne 15 hatte er plötzlich sein Brett verloren und war ins Wasser gestürzt“, berichtet Christian Koprek-Bremer, 2. Vormann der Station List. „Aus eigener Kraft gelang es ihm nicht, wieder aufzusteigen und den Kiteschirm zu starten. Auch schwimmend konnte er nicht mehr ans rettende Ufer gelangen. Der Ebbstrom und der leicht ablandige Wind trieben ihn immer weiter auf die offene See.“ Dass der Mann heute noch lebt, ist neben den Seenotrettern vor allem Spaziergängern zu verdanken, die die Notlage des Surfers beobachtet und sofort Alarm geschlagen hatten.

Im Vorjahreszeitraum lag die Zahl der Einsätze der Lister Seenotretter mit 31 insgesamt deutlich über dem Niveau von 2020. Dabei sind sie insgesamt 22 Menschen zur Hilfe geeilt und mussten davon drei aus Seenot retten.

In Hörnum waren die vergangenen zehn Monate bislang sehr entspannt. Zumindest was Einsätze angeht. Bislang mussten sie noch zu keinem einzigen Einsatz rausfahren. Im Vorjahr schlugen nach zehn Monaten bereits neun Einsätze zu Buche.

Warum in Hörnum gar nichts los war und warum dennoch zwei Stationen auf Sylt notwendig sind, erklärt Christian Koprek-Bremer:

„Hörnum ist grundsätzlich eine Station mit relativ wenigen Einsätzen, aber sie ist notwendig, denn die Wege von List oder Amrum bis vor die Sylter Südspitze sind weit in dem stark von den Gezeiten geprägten Revier. Die geringeren Einsatzahlen (insgesamt auf Sylt, Anm.d.Red.) sind mit der Coronavirus-Pandemie zu erklären. Der Schiffsverkehr insgesamt, auch in der Berufsschifffahrt, für die wir ja oft unterwegs sind, ist zurückgegangen. Die Wassersportsaison wiederum hat in diesem Jahr erst im Mai begonnen.“

Obwohl sie keine richtigen Einsätze hatten, waren die Seenotretter in Hörnum in diesem Jahr aber alles andere als untätig und zu zahlreichen Kontrollfahrten und Übungen unterwegs.

Corona hat im Übrigen nicht nur dazu geführt, dass die Seenotretter weniger Einsätze gefahren sind. Der ganze Alltag der Männer in den Stationen auf Sylt wurde durch die Pandemie durcheinandergewirbelt.



Corona wirbelt Alltag der Retter durcheinander





„Wir haben unsere Kontakte untereinander reduziert, Besatzungswechsel und Übergaben der neuen Situation angepasst. Am meisten jedoch fehlen uns die Besuche unserer vielen Freunde und Förderer. Seit Mitte März können bis auf Weiteres aus Infektionsschutzgründen keine Besichtigungen, Open-Ship-Termine und ähnliche Veranstaltungen stattfinden. Besucher dürfen unsere Rettungseinheiten nicht betreten. Denn die DGzRS muss nicht nur ihre Mitarbeiter und ihre Freunde und Förderer schützen, sondern auch sicherstellen, dass wir unsere Aufgabe

auf See jederzeit erfüllen können, auch in schwierigen Zeiten“, sagt der 2. Vormann der Station List.

Nur auf die Nordseeküste Schleswig-Holsteins bezogen waren die Seenotretter in 2020 bislang 124 Mal im Einsatz, halfen dabei 297 Menschen, von denen sie neun Menschen aus Seenot retteten und 19 weitere aus Gefahrensituationen befreiten. An der Westküste Schleswig-Holsteins haben die Seenotretter neben den Sylter Stationen in List und Hörnum weitere Stationen auf Amrum, Nordstrand, Helgoland, Büsum, Brunsbüttel sowie am Eidersperrwerk.