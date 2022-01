Corona auf Sylt : Corona-Ausbruch im Club „Rotes Kliff“: Ermittlungen wegen falscher Impfpässe

Der Corona-Ausbruch nach einer Party auf Sylt beschäftigt nun auch die Polizei.

Avatar_shz von dpa, Sylter Rundschau

11. Januar 2022, 11:42 Uhr

Der Corona-Ausbruch nach einer Party auf Sylt beschäftigt nun auch die Polizei.

Der Corona-Ausbruch nach einer Party auf Sylt beschäftigt nun auch die Polizei. „Ich kann Ihnen bestätigen, dass aufgrund der Berichterstattung in den Medien zu möglichen gefälschten Impfausweisen Ermittlungen von der Kriminalpolizei Sylt eingeleitet wurden“, sagte ein Sprecher der Polizei Flensburg am Dienstag. Die Ermittlungen liefen. Ein Ergebnis dazu gab es den Angaben zufolge zunächst noch nicht.

Weitzerlesen: Omikron-Verdachtsfall nach Party im Roten Kliff in Kampen

Zuvor hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe über die Ermittlungen berichtet. Es geht um den Verdacht, dass bis zu drei Besucher auf der Heiligabend-Party im Club „Rotes Kliff“ in Kampen sich mit gefälschten Corona-Impfpässen Zugang verschafft haben sollen.

Hinweis auf fehlende Impfausweise

Barbetreiber Peter Kliem hatte kurz nach Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs in seinem Club gegenüber der Sylter Rundschau gesagt, dass ihm mitgeteilt worden sei, dass „sich wahrscheinlich an Heiligabend, trotz Einlasskontrolle, ein bis drei ungeimpfte Personen mit einem gefälschten Impfnachweis den Einlass erschlichen haben“.

Kliem verurteilte „dieses verantwortungslose Verhalten jener Personen zutiefst. Zumal sie sich selbst und deren anwesenden Freunde, sowie auch meine Mitarbeiter und auch weitere Club-Gäste in eine nicht nachvollziehbare Situation gebracht haben.“

Mehrere Corona-Ausbrüche auf Sylt

Sylt verzeichnet seit Weihnachten rasant ansteigende Infektionszahlen. Zurückzuführen ist dies wahrscheinlich wie in anderen Orten auch auf Partys an Weihnachten. So gab es am 26. Dezember 27 registrierte aktive Corona-Fälle unter der Bevölkerung auf Sylt. Am 9. Januar – also zwei Wochen später – meldete der Kreis Nordfriesland 476 aktive Corona-Fälle für die Insel.

Weiterlesen: Clubbetreiber Peter Kliem äußert sich zu Omikron-Fällen im Roten Kliff

Der Landkreis Nordfriesland geht nach eigenen Angaben davon aus, dass viele der Erkrankungen auf die Weihnachtsfeier zurückzuführen sind. Die hochgerechnete, offiziell nicht ausgewiesene Inzidenz auf Sylt liegt derzeit bei über 1700.

Diverse Sylter Gaststätten geschlossen

Weiterlesen: Diese Gastronomen auf der Insel schließen kurzfristig ihren Betrieb

Aufgrund der hohen Zahlen haben sich mehrere Hotels und Gaststätten auf Sylt entschlossen, ihre Betriebe vorläufig zu schließen. „Aufgrund der zahlreichen Corona-Ausbrüche haben bereits mehr als 20 Sylter Gastronomie- und Hotelbetriebe ihren Betrieb vorläufig eingestellt oder ziehen ihre Betriebsferien präventiv vor, um ihre Mitarbeiter und Gäste zu schützen“, sagte der Geschäftsführer der Sylt Marketing, Moritz Luft.