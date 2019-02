Probiert! : Cool & modern sein

Wöchentliche Kolumne des Sylter Sommeliers Nils Lackner.

01. Februar 2019, 18:34 Uhr

Wie einige von Euch sicher wissen, habe ich ab und zu das Glück, unsere schöne Sandbank beruflich gegen andere touristisch und kulinarisch spannende Orte tauschen zu dürfen. Und immer wieder einmal kommt es vor, dass mich einige dieser Destinationen so faszinieren, dass ich sie hier verarbeiten muss und möchte. So auch diese Woche, als ich drei Tage im Hotel The Chedi im Schweizer Andermatt verbringen konnte.

Das Hotel setzt im Alpenraum gerade neue Maßstäbe und geht dabei in eine spannende Richtung. Sowohl Architektur und Interieur als auch die Kulinarik sind eine gelungene Mischung aus Schweizer Chalet-Fasson und asiatischer Kultur. So kann man in den verschiedenen Restaurants neben einem typischen Käsefondue ebenso ein japanisches Omakase-Menü genießen. Finde ich mehr als überragend! Und als Weinbegeisterter war ich direkt begeistert von der konsequenten Weiterführung dieser Idee im vinophilen Bereich.

Der Weinkeller ist einer der größten Europas und mit Awards noch und nöcher ausgestattet. Sensationelle Mouton Rothschild Jahrgangsvertikalen und Romanée Conti Weine bieten auch dem dicken Geldbeutel genug Gelegenheit zur Entleerung. Aber besonders spannend finde ich die üppige Auswahl an lokalen Weinen aus den verschiedenen Regionen der Schweiz. Ein schöner Trend, der sich immer stärker durchsetzt, Regionalität als Konzept. Und ist es nicht spannend, Weine im Glas zu haben, welche dem Gastgeberland entstammen?

Ergänzt wird das Portfolio der lokalen Produkte und großen Namen von einer Sake- Karte, welche selbst in Tokio als exzessiv gelten würde. Verwaltet wird sie vom hauseigenen Sake-Sommelier Daniel Merk. Seine Passion ist deutlich spürbar, als er uns durch eine Sakeprobe mit seltenen Raritäten führt und mich tatsächlich soweit angesteckt hat, dass ich darüber nachdenke, diese Getränkesparte auch noch zu erlernen.

Die Tatsache, in einem Haus auf lässige Art und Weise zwei relativ neue Trends vereint zu sehen, finde ich einfach nur nachahmenswert. Das ist modern. Das ist 2019. Und es lockt eine coole Klientel an. Und während ich das schreibe, sehe ich sie vor meinem inneren Auge dementieren, die Zweifler. „Das geht auf Sylt nicht,“ schreien sie, „wir sind doch nur eine kleine Insel!“

Andermatt war eine kleine Gemeinde mit weniger als 1500 Einwohnern und einem Skigebiet, welches zwischen belanglos und irrelevant rangierte. Bis einer kam und ein brutal zeitgemäßes Konzept hinstellte. Jetzt rockt es. Zumindest im The Chedi Hotel, aber da dann gleich richtig.

Ich sage ja nicht, wir sollen das nächste Ibiza oder St. Tropez werden, aber ein bisschen mehr Coolness könnte Sylt eben auch nicht schaden.





