Auto-Sammler: : Clubtreffen der DeLorean-Fahrer auf Sylt

Exklusive Sportwagen sind auf Sylt keine Seltenheit, aber bei einem DeLorean DMC-12 drehen sich viele Passanten doch noch um. Gleich 30 Exemplare des von 1981 bis 1982 nur 9000 Mal gebauten Sportwagens kamen am Wochenende beim 25. internationalen DeLorean-Clubtreffen nach Flensburg und Sylt. Am Lister Hafen und vor dem Westerländer Rathaus bestauten viele Schaulustige das schnittige Fahrzeug mit der Edelstahl-Karosserie, das vielen aus der „Zurück in die Zukunft“-Filmtrilogie bekannt ist. Die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer vom Bodensee. Gestern machten sich die Besitzer der modernen Oldtimer wieder auf die Rückreise.

von Ralf Henningsen

erstellt am 17.Jul.2017 | 04:47 Uhr