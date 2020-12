Kampf ums Sylter Rathaus : Clemens Raab will Bürgermeister werden

CDU-Ortsverband nominiert Sylter Bankdirektor als Kandidaten für die Direktwahl am 7. März.

von Ralf Henningsen

04. Dezember 2020, 19:52 Uhr

Sylt | Die Sylter CDU geht mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen um den Bürgermeisterposten der Gemeinde Sylt. Bei der Mitgliederversammlung am Dienstag wählte die Partei aus drei Bewerbern Clemens Raab (42) aus. Der Sylter Bankkaufmann wird bei der Direktwahl am 7. März gegen den Amtsinhaber Nikolas Häckel antreten. Als weiterer Kandidat hat bisher nur Lars Schmidt von der Partei „Zukunft.“ seinen Hut in den Ring geworfen.

Bei der CDU-internen Abstimmung im Keitumer Friesensaal konnte Clemens Raab schon im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit auf sich vereinigen. Das Sylter CDU-Mitglied habe erstmals schon im Mai 2019 seiner Partei gegenüber das Interesse an einer Kandidatur für das Bürgermeisteramt bekundet, berichtete CDU-Vorsitzender Carsten Kerkamm im Pressegespräch. Unter der Leitung der nordfriesischen CDU-Bundestagsabgeordneten Astrid Damerow sei er dann am Dienstag von der gut besuchten Mitgliederversammlung in geheimer Wahl nominiert worden.

Carsten Kerkamm stellte klar, dass seine Partei den jetzigen Bürgermeister Nikolas Häckel ablösen will. „Die CDU spielt am 7. März nicht auf Platz, sondern auf Sieg.“ Ziel sei es, „eine neue Dynamik für eine zukunftsstarke, optimistische Gemeinde Sylt zu erreichen, damit die schwerwiegenden Aufgaben der Zukunft gemeistert werden können“. Das gelinge nur im Einvernehmen mit den amtsangehörigen Gemeinden. „Als CDU-Ortsverband werden wir Clemens Raab daher mit ganzer Kraft unterstützen.“

Kerkamm: „Clemens Raab brennt für dieses Amt, er will das Amt, aber entscheidend ist nach unserer Überzeugung: er kann Bürgermeister. Und wir sind der Meinung, wir brauchen eine Erneuerung.“

Clemens Raab stammt ursprünglich aus dem Kurort Schömberg im Nordschwarzwald (Baden-Württemberg). Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Südwestbank in Stuttgart. Daran schloss sich ein Studium zum Diplombetriebswirt an der Fachhochschule Kaiserslautern an. Von 2005 bis 2009 war Raab Direktor der Südwestbank in Plüderhausen. 2009 folgte er dem Ruf der Nord-Ostsee-Sparkasse nach Sylt. In Westerland war er sieben Jahre Direktor der Nospa-Regionaldirektion und wechselte 2016 zur Hypo-Vereinsbank nach Cuxhaven. Als die Leitungsposition der Hypo-Vereinsbank für Sylt, Föhr und Niebüll im Mai 2018 vakant wurde, ging er als Direktor zurück nach Sylt.

Raab engagiert sich ehrenamtlich seit über 25 Jahren in der Paneuropa-Union, die sich für ein politisch und wirtschaftlich geeintes Europa einsetzt, im CDU-Ortsvorstand, im Lions-Club und als bürgerliches Mitglied im Finanzausschuss der Gemeinde Sylt.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass ich die notwendigen Kompetenzen und Sachverstand mitbringe“, erklärte Raab. Finanzen, Personalleitung sowie die Zusammenarbeit mit der Politik seien das A und O der Verwaltung, und seit 15 Jahren trage er Personalverantwortung für seine Mitarbeiter.

Als Bürgermeister wolle er im ersten Schritt mit allen 280 Mitarbeitern ins Gespräch kommen und herausfinden, wo der Schuh drückt. „Wir müssen mehr vertrauensvoll, offen und ehrlich zusammenarbeiten.“ Dann werde er sich über Strukturen und Organisation des Rathauses Gedanken machen. „Mit mir wird es keinen Schnellschuss im Organigramm geben, aber sicherlich wird es Umstrukturierungen geben müssen.“ Einen der Schwerpunkte will Raab dabei auf die schnelle Einführung der Doppik setzen, die fast alle schleswig-holsteinischen Gemeinden seit 2007 vollzogen hätten.

„Die Gemeinde Sylt muss wieder deutlich näher mit den amtsangehörigen Gemeinden zusammenrücken“, ergänzte Kerkamm. Das sei in den letzten sechs Jahren aus verschiedenen Gründen nicht gelungen. „Das wird sich mit einem Bürgermeister Raab ändern.“



Bürgermeister-Wahl am 7. März 2021





Die im Sylter Gemeinderat vertretenen Parteien und Wählergemeinschaften können bis zum Stichtag 11. Januar 2021 Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters am 7. März einreichen. Unabhängige Bewerber, die von keiner Partei nominiert werden, müssen dazu erst 115 Unterschriften von Wahlberechtigten nachweisen – mit Ausnahme des jetzigen Amtsinhabers. Der Bürgermeister-Posten wird zum 1. Mai 2021 für sechs Jahre besetzt.