„Chlamydien sind keine Pflanzen“

Die Gewinnerin eines landesweiten Wettbewerbs zu Gestaltung von Kondomverpackungen ist die Sylterin Laura Marisa Foth

von ago

16. Juni 2019, 13:16 Uhr

Westerland | Es ist das erste Mal. Das erste Mal, dass der erste Platz des Landes–Kreativwettbewerbs der Aidshilfe nach Sylt geht. Gesucht wurden kreative, witzige und originelle Ideen für Kondomverpackungen.

Ein Wettbewerb mit ernstem Hintergrund, dient er doch der Aufklärung über Aids und andere sexuell übertragbare Krankheiten. Dabei haben die Jugendlichen gestalterisch freie Hand – die einzige Bedingung ist, dass die Motive weder gewaltverherrlichend noch diskriminierend sind.

Das Siegermotiv wird auf die Packungen von 10.000 Kondomen gedruckt. Denn der Wettbewerb soll vor allem eins tun: Das Verhütungsmittel „für Schüler attraktiver machen“, erklärt Katrin Samulowitz, Sozialpädagogin der Aidshilfe Nordfriesland.

„In den vergangenen Jahre ging der erste Platz fast immer an die Niebüller Schule“, erzählt sie. Diesmal ist es anders. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Andreas Witolla und einem Ehrenamtler für den Raum Sylt, ist die Sozialpädagogin am vergangen Freitag ins Schulzentrum Sylt gekommen, um dort die Siegerverpackung zu prämieren.

Die 16-jährige Laura–Marisa Foth designte im Rahmen des Unterrichts eine Umverpackung, auf der sie ein ausgepacktes Kondom so verfremdete, dass es wie ein Ufo aussieht, welches Kondompackungen abwirft (siehe Foto).

Und auch, wenn sie Siegerin ist: Ihr Bild wird nicht die Gewinnerverpackung zieren, denn eine Besonderheit in diesem Jahr ist, dass der erste Platz zweigeteilt ist: Die Schüler waren angewiesen, sowohl die Innen- als auch die Außenseite der Verpackung zu gestalten. Die Gestaltung der Innenseite von Lauras Projekt – geometrische Formen auf weißem Untergrund, die wie ein Nachthimmel gestaltet sind – sagte der Jury so zu, dass sie sie kurzerhand mit dem Motiv einer Schülerin aus dem Kreis Pinneberg kombinierte. Diese zeichnete ein Auge in Regenbogenfarben – wie die Flagge der LGBT-Bewegung ( Lesbian, Gay, Bisexual , Transgender) und erkämpfte sich damit ebenfalls den ersten Platz.

Die Lehrerin des Kurses, Nora-Maria Langelage, ist sichtlich begeistert von dem Projekt. „Wir nehmen an dem Wettbewerb im Rahmen unserer Unterrichtsthematik Produktdesign teil“, berichtet sie. Das gebe den Schülern die Möglichkeit, direkt mit einer praktischen Arbeit ins Thema einzusteigen. Außerdem könne man so noch einmal aufklären. „Manche Schüler lernen dann, dass Chlamydien keine Balkonpflanzen sind“, schmunzelt die Lehrerin.

Auch wenn die Schüler zu Beginn erst etwas zurückhaltend reagiert hätten, sei das Projekt gut angenommen worden. In den wenigen zu Verfügung stehenden Stunden sei der Kurs „sehr produktiv“ gewesen. Außergewöhnlich viele „tolle und kreative“ Entwürfe sind dabei entstanden, resümiert die Lehrerin. Nora-Maria Langelage möchte auf jeden Fall dran bleiben und auch im nächsten Jahr wieder mit einer Klasse teilnehmen.

Auch Direktorin Gonde Detlefsen zeigte sich erfreut und lud die Schüler des Kurses ein bei den selbstgestalteten Verpackungen zuzugreifen. „Nicht vergessen“, ermahnte Katrin Samulowitz daraufhin: „Kondome gehören nicht in die Hosentasche. Wärme mögen die nämlich gar nicht“. Außerdem sagte sie, seien die Verhütungsmittel lange genug haltbar, um sie für einen „besonderen Moment“ aufzuheben.