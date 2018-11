Charlie don’t drink (wine)

von shz.de

16. November 2018, 15:39 Uhr

Wein in Vietnam? Gibt es nicht? Eine Frage, der ich bei einer mehrwöchigen Reise durch dieses südostasiatische Traumland auf den Grund gehen sollte. Um es gleich vorweg zu nehmen, meistens habe ich mich für die Variante Flaschenbier oder Saft entschieden. Einmal gab es Bananenwein auf der Karte, den musste ich probieren. Interessanterweise kam er in einer ungelabelten PET-Flasche, welche mit Edding handbeschriftet worden war. Selbst brennen scheint in Vietnam für Restaurants zum Tagesgeschäft zu gehören. Er war sehr gut, aber hatte mit Wein soviel zu tun wie Aquavit.

Ebenso die Reisweinvarianten mit und ohne Kobra- oder Pythoneinlage findet man, ohne groß suchen zu müssen. Auch hier handelt es sich allerdings um gebrannte Spirituosen und nicht um Wein. Das liegt einfach daran, dass das vietnamesische Wort Vang zwar landläufig als Wein übersetzt wird, grundsätzlich aber einfach nur ein Begriff für alkoholische Getränke ist.

Die Suche nach dem traditionell gegorenen Traubensaft ging also weiter. Und siehe da, es gibt einen Produzenten. Vang Dalat hat Rebanlagen, welche tatsächlich zum Teil schon während der französischen Besatzung angelegt wurden. Dieses wunderschöne historische Detail hilft leider nur teilweise. Denn gut ist anders. Der weiße Basiswein besteht aus Chardonnay und etwas Chambourcin. Ersterer wächst mittlerweile überall und zweiterer ist eine Klonsorte aus den USA. Der Wein ist eher irrelevant und wirkt etwas künstlich. Aber immerhin kann ich jetzt sagen, ich hatte mal Wein aus Vietnam im Glas.



