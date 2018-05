Technische Störung an RDC-Lok : Chaos im Sylt-Verkehr: Bis zu fünf Stunden Wartezeit beim Autozug

Nach einer technischen Störung an einer Lok kommt es im Pfingstverkehr für Sylt-Reisende zu langen Wartezeiten.

von Tobias Fligge

19. Mai 2018, 17:55 Uhr

Niebüll/Westerland | Nach einer technischen Störung an einem RDC-Lok kommt es am Samstag zu massiven Störungen im Sylt-Verkehr. Wie Bahnreisende berichten, kam es auf der Strecke des Autozuges von Niebüll auf die Insel zu Verzögerungen von bis zu sechs Stunden. Der Autozug-Sylt-Betreiber RDC Deutschland bestätigte die technische Störung an einer Lok. Eine neue Vectron-Lok habe die Verbindung übernommen. Die Trasse werde zudem von der Deutschen Bahn ersatzweise gefahren.

Die Deutsche Bahn teilte auf Nachfrage von shz.de mit, dass es am Samstag um 12 Uhr zu einer Rauchentwicklung an dem RDC-Fahrzeug kam. In der Folge sei es zu langen Wartezeiten gekommen.

Aktuell (Stand 17.40 Uhr) sei mit einer Verzögerung von zwei Stunden zu rechnen. „Es ist die Kombination aus dem hohen Reisevolumen zu Pfingsten und der technischen Störung“, erklärte eine Bahn-Sprecherin in Berlin. Sie zeigte sich gegenüber shz.de zuversichtlich, dass alle Syltreisende ihr Ziel heute erreichen. Dafür habe die Bahn das Personal aufgestockt und setze Sonderzüge ein.