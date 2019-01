„Catapult Air“ ist der Hammer des Jahres

SMG-Kampagne „Im hohen Bogen nach Sylt“ von Fachmagazin zum besten deutschen Werbeauftritt gewählt

von Anja Werner

11. Januar 2019, 15:43 Uhr

Der Höhenflug der „Catapult Air“ geht weiter: Die Leser des Medien- und Werbefachmagazins „Horizont“ haben jetzt die Kampagne rund um die schräge Fluggesellschaft zur besten deutschen Kampagne des vergangenen Jahres gewählt. Damit geht der „Hammer des Jahres 2018“ in Gold an die Sylt Marketing Gesellschaft (SMG) und an ihre Hamburger Agentur Philipp und Keuntje (PUK).



Sieg gegen starke Konkurrenz





„Catapult Air“ setzte sich am Ende des Votings deutlich gegen die Konkurrenz von Getty Images oder Katjes durch. Die 2018 mit vielen Preisen überhäuften „Überflieger“ der bekannten Werbeagentur Jung von Matt waren zwar als Einzige vier Mal auf der Horizont-Shortlist vertreten, schafften es dennoch aber nur auf die Plätze fünf, sechs, neun und zehn. Auch große Marken wie Obi, Otto, Samsung oder die Sparkasse hatten keinerlei Chance gegen die mit viel Liebe zum Detail inszenierte SMG-Videokampagne.

Stolze 35 Prozent der insgesamt 4000 abgegebenen Stimmen entfielen auf die witzige Kampagne der Sylter Marketing-Experten, die schnell bundesweit Schlagzeilen machte und in den sozialen Netzwerken zu einem echten „Viralhit“ wurde.

Hintergrund des Videoclips ist die Petition „Endlich zweigleisig nach Sylt. Die Macher der Initiative um Moritz Luft, den Geschäftsführer von Sylt Marketing, forderten so auf ungewöhnliche Weise den zweigleisigen Ausbau der 13 Kilometer langen Marschbahnstrecke zwischen Niebüll und Klanxbüll.

Insgesamt 42 875 Menschen haben die Petition unterzeichnet, deren Forderung Anfang November 2018 von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erfüllt wurde: Der zweigleisige Ausbau des Streckenabschnitts rückt im Bundesverkehrswegeplan endlich in den so genannten vordringlichen Bedarf und kann damit bis 2030 umgesetzt werden. Als Reaktion auf den unzuverlässigen und unpünktlichen Bahnfahrplan entwickelte die SMG gemeinsam mit der Hamburger Agentur Philipp und Keuntje im vergangenen Sommer ein inhaltsreiches Kommunikationskonzept. Herzstück der Kampagne war ein Kurzfilm, der zunächst die fiktive „Catapult Air“ aufs Korn nimmt, dann aber mit knallharten Fakten endet. Wer sich das Video noch einmal ausschauen möchte, findet es im Internet auf www.shz.de/lokales/ sylter-rundschau.