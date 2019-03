Carsten Köthe in Karnevalsstimmung

Der RSH-auf-Sylt-Radiomoderator hat für die Jecken ein paar Zeilen gedichtet.

von Carsten Köthe

04. März 2019, 17:52 Uhr

Sylt ist zwar nicht die Karnevals-Hochburg des Nordens – viel mehr Refugium für Karnevals-Flüchtlinge – doch ein Insulaner ließ es sich nicht nehmen, in ein Kostüm zu schlüpfen und den Rosenmontag ein bisschen zu zelebrieren: RSH auf Sylt Moderator Carsten Köthe trug eine „Büttenrede“ auf seine Art vor, kostümiert als Bankräuber aus der Serie „Haus des Geldes“:

Ich denke mal, den meisten hier, denen geht es genau so wir mir,

es langt nicht hinten und vorne das Geld, um mir zu kaufen, was mir gefällt.

Ein Häuschen auf Sylt, das ist nicht drin, nicht mal ’ne kleine Wohnung macht Sinn.

Wir brauchen ’ne Lösung, das wär’ doch gelacht, im Fernsehen haben sie’s ja vorgemacht,

und selber gedruckt, die wertvollen Scheine, ganz viele große, aber auch ein paar kleine

und wenn das in „Haus des Geldes“ geht, dann auch auf Sylt, was heißt, der Plan steht:

wir drucken uns Kohle, ’nen riesigen Haufen, und können uns dann was wir wollen auch kaufen.

Doch Vieles auf Sylt, was uns so gefällt, das kann man nicht kaufen, auch nicht für Geld.

’Nen herrlichen Tag, mit Freunden am Meer, wenn der Wind richtig weht, hin und auch her, den Klang, wenn Wellen rauschen am Strand, ’nen Abend mit Sonnenuntergang, da ist die Insel für alle gleich, ganz egal, ob arm oder reich.

Die Idee mit dem Gelddrucken, die war gar nicht schlecht, doch ich lass es wohl bleiben, ich denk‘, Sie haben Recht, und sag‘ mir stattdessen augenblicklich:

Carsten, genieß die Insel - arm, aber glücklich.