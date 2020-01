Carsten Kerkamm an der CDU-Spitze

Ortsverband in der Gemeinde Sylt wählte Westerländer Rechtsanwalt zum neuen Vorsitzenden / Partei führt Gespräche mit Bürgermeister-Kandidaten

von Ralf Henningsen

22. Januar 2020, 19:02 Uhr

Westerland | Die Sylter Christdemokraten haben einen neuen Vorsitzenden: Carsten Kerkamm leitet künftig die Geschicke des CDU-Ortsverbands in der Gemeinde Sylt. Seinen Vorgänger Wolfgang Jensen wollten die 39 Teilnehmer der Jahreshauptversammlung aber nicht aus dem Vorstand entlassen. Sie wählten ihn einstimmig zum Ehrenvorsitzenden.

Wolfgang Jensen, der der CDU seit 47 Jahren angehört, wollte „aus rein persönlichen Gründen“ nicht nochmal für den Vorsitz kandidieren. Seine Aufgaben in der Kommunalpolitik will der Gemeindevertreter aber bis zum Ende der Legislaturperiode erfüllen. Dafür gebührte ihm der Dank des CDU-Fraktionsvorsitzenden Oliver Ewald: „Ich bin heilfroh, dass Du weiter zur Verfügung stehst. Die Verwaltung hat in diesem Jahr keinen Haushalt zustande gebracht, da kommt noch einiges auf uns zu. Es ist für uns als CDU und für die Gemeinde gut, wenn Du weiterhin als Finanzausschuss-Vorsitzender arbeitest, Deine Fachkompetenz einbringst und uns berätst, denn den Rat brauchen wir.“

Unter den Themen, die die CDU-Fraktion im Gemeinderat am dringendsten beschäftigen, hob Oliver Ewald die Verwaltungszentralisierung und die kommunale Zusammenarbeit hervor. Den Weg zu einem Rathaus-Anbau für 15 bis 17 Millionen Euro habe die CDU nicht mitgehen wollen. Daher habe das KLM im Dezember ein Alternativkonzept zur Sanierung vorgestellt, über dessen Finanzierung im Februar beraten werde. Sorgen bereitet der CDU-Fraktion die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und ihren Eigenbetrieben ISTS und KLM. „Viele finanzielle Ressourcen, Manpower und Arbeitszeit gehen durch Reibereien auf oberer und unterer Ebene verloren.“ Konkret nannte Oliver Ewald die Themen Openair-Konzerte, Pflegeeinrichtungen, die Verwaltungszentralisierung und das Strandversorgungskonzept. „Das muss besser werden.“

Die CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow berichtete aus ihrer Arbeit in Berlin. Der zweigleisige Ausbau der Marschbahn werde am 31. Januar im Bundestag beraten. Mit maßgeblicher Unterstützung durch Ingbert Liebing sei es der Landesregierung gelungen, dass der Bundesrat das Projekt wieder für die Legalgesetzgebung vorgesehen hat. Auf Bundesebene werde auch nach einer Lösung für die Regionalflughäfen gesucht, die den Flughafen Sylt finanziell deutlich entlasten würde. Es seien aber noch europarechtliche Hürden zu klären. Insgesamt sei die Zusammenarbeit zwischen SPD und CDU in der Großen Koalition besser als ihr Ruf.

Astrid Damerow freute sich, dass mit dem Tinnumer Manfred Uekermann ein CDU-Politiker als Kreispräsident nominiert worden sei, „der einem Konflikt nicht aus dem Weg geht.“ Schließlich kündigte sie an, sich im Sommer wieder um das Bundestagsmandat zu bewerben.

„Wir sind nach wie vor die stärkste politische Kraft in der Gemeinde Sylt“, erklärte Wolfgang Jensen in seinem letzten Jahresbericht als CDU-Vorsitzender. Sorgen bereitete dem CDU-Kommunalpolitiker ein Ungleichgewicht im Gemeindeetat. Die Lage im Verwaltungshaushalt sei schlecht; die Ausgaben und insbesondere die Personalkosten stiegen ins Unermessliche, die Zuführung an die Rücklage sei „absolut nicht ausreichend“. Jensen forderte höchste Priorität für die Haushaltskonsolidierung.

Bei den Wahlen zum Vorstand folgten die 39 Mitglieder den Vorschlägen des Vorstands. Mit 36 Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung wurde Carsten Kerkamm zum Vorsitzenden gewählt. Die fünf Stellvertreter Gritje Stöver, Maike Sieglinski, Silke Kerkamm, Frank Zahel und Raphael Ipsen wurden enbloc gewählt. Mitgliedsbeauftragter des CDU-Ortsverbandes ist künftig Jan-Erik Ingwersen. Clemens Raab wurde als Schatzmeister bestätigt, Simon Kopp übernimmt die Aufgabe des Schriftführers.

Beim letzten Tagesordnungspunkt ging es um die CDU-Position bei der Bürgermeisterwahl, zu der die Bürger zum Jahresende an die Urnen gerufen werden. Erste Gespräche mit den anderen Parteien hätten ergeben, dass die Position bundesweit ausgeschrieben werden soll, berichtete Oliver Ewald. Einstimmig wurde der Vorstand beauftragt, das Gespräch mit Parteien, Fraktionen und möglichen Kandidaten zu suchen. Die Entscheidung soll dann in einer Mitgliederversammlung fallen.