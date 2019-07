Inselverkehr : Carsharing kommt nach Sylt

Kunden können stundenweise ein Elektroauto von Audi anmieten. Sylt Car will im Frühjahr nachziehen.

von Ralf Henningsen

05. Juli 2019, 13:10 Uhr

Sylt | Hochsaison auf Sylt – da herrscht an Autos eigentlich kein Mangel. Jetzt kommt auch noch das Startup-Unternehmen Miles mit zwölf SUVs auf die Insel. Das wäre uns keine Meldung wert, wenn damit nicht das Carsharing-Zeitalter auf der Insel eingeläutet würde. Ähnlich wie in Berlin oder Hamburg können nun auch hier Autos per Smartphone-App kurzfristig angemietet und an (fast) jedem Ort wieder abgestellt werden. Geteilte Autos – ein Anreiz, auf das eigene Auto zu verzichten?

Eine App auf dem Smartphone macht es möglich: Nach der Registrierung, der Eingabe der Zahlungsdaten und dem Nachweis des Führerscheins steht der Nutzung des Carsharing-Autos nichts mehr im Weg. Auf der Landkarte wird angezeigt, wo der nächste Wagen steht. Ein Klick in der App, und schon öffnet sich die Wagentür. Der Autoschlüssel liegt meistens im Handschuhfach bereit. Und am Ziel stellt man das Auto ab und beendet die Miete mit der App. Abgerechnet wird meistens im Minutentakt: Für Kleinwagen sind Preise zwischen 20 und 40 Cent üblich – eine viertelstündige Fahrt schlägt also mit rund fünf Euro zu Buche. Anfang 2018 waren schon mehr als zwei Millionen Nutzer bei den Anbietern registriert, sagt der Bundesverband Carsharing.

Bisher konzentrieren sich die großen Anbieter Car2Go (Daimler), Drive Now (BMW) und Flinkster (Bahn) auf Großstädte. Mit Miles wagt sich nun erstmals ein Carsharing-Anbieter in die Provinz. Für das Berliner Startup-Unternehmen, das zuerst Drive By hieß, ist Sylt der vierte Standort nach Berlin, Hamburg und Köln. Seinem Namen entsprechend rechnet Miles aber nicht nach Minuten ab, sondern nach gefahrener Distanz. In Berlin beginnt die Preisliste bei 79 Cent pro Kilometer.

Auf Sylt vermietet Miles aber keine Kleinwagen wie den Toyota Yaris oder Transporter für den Umzug – hier klotzt die Firma mit dem Audi E-Tron, dem ersten rein elektrisch betriebenen Automodell des Ingolstädter Herstellers. Der 2,5 Tonnen schwere SUV, der größenmäßig zwischen dem Audi Q5 und dem Q7 angesiedelt ist, hat 360 PS und schafft den Tempo-100-Spurt in 5,7 Sekunden. Der Basispreis liegt bei 80 000 Euro.

Sylter Kunden können den E-Tron stundenweise mieten - der Tarif liegt bei 29 Euro, wird aber bis zum 31. Oktober auf die Hälfte reduziert. „14,50 Euro – dafür gibt es sonst nirgends so ein Auto“, ist Projektmanager Torsten Wesche überzeugt. Der 49-Jährige ist im Mai mit seiner Frau nach Sylt gezogen, um den neuen Miles-Standort zu betreuen. Zum Team gehört auch Lewin Munzlinger (21) aus Berlin, der sich als Dispoleiter um die Flotte der zwölf Autos kümmert.

Auf Sylt hat Miles den Hersteller Audi mit im Boot. Auf der Insel geht es auch erst in zweiter Linie darum, Carsharing-Kunden für Miles zu gewinnen. „Audi will die E-Mobilität und den Umweltgedanken pushen und die Sylter Gäste an seine Elektroautos gewöhnen“, sagt Wesche.

Ob Miles und seine Audi-Flotte über den 31. Oktober hinaus auf Sylt bleiben, sei noch nicht entschieden. Die Insel habe aber durchaus Potenzial für ein Ganzjahres-Carsharingangebot, „vielleicht mit weniger Fahrzeugen.“ Bis der Sylter sein Auto verkauft und ganz auf Carsharing umschwenkt, werde es aber wohl noch eine Weile dauern.

Mit den Elektroautos wollen Miles und Audi „Premiumkunden ansprechen, aber gleichzeitig ein Signal der Nachhaltigkeit für die Insel Sylt setzen.“ Die erste Resonanz sei durchweg positiv. Wesche und seine Kollegen würden häufig angesprochen und nach dem Carsharing und ihrem neuen Automodell befragt.

Anders als in den Großstädten gingen die Sylter Kunden auch sehr pfleglich mit dem teuren Gefährt um, freut sich Torsten Wesche. „Viele fahren nicht einfach von A nach B, sondern stellen das Auto brav wieder dort ab, wo sie es entliehen haben.“ Der Pflegeaufwand der Dispo-Mitarbeiter beschränke sich meist auf das Wegwischen der Fingerabdrücke auf den vielen Touchscreens im Fahrzeuginnenraum. „Da machen uns die Möwen mehr zu schaffen.“

Die Konkurrenz anderer Carsharing-Anbieter auf Sylt muss das Miles-Team erstmal nicht fürchten. „Wir planen nicht, in Sylt Carsharing anzubieten, da wir uns auf große Städte konzentrieren“, erklärte Niklas Merk vom Branchenprimus Share Now. Auch bei Sixt Share winkt man ab: „Auf Sylt planen wir aktuell kein Carsharing“, erklärte Julia Hoffstaedter aus der Zentrale in Pullach.

Im kommenden Frühjahr will aber der örtliche Autovermieter Sylt Car ein Carsharing-Angebot für die Insel an den Start bringen. Dafür sollen fünf Kleinwagen mit Elektroantrieb angeschafft werden, berichtete Sylt-Car-Geschäftsführer Öger Akgün.





miles-mobility.com/carsharing-sylt/