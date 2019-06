Sylter Hospitzverein : Café für Trauernde

Der Sylter Hospizverein bietet monatlich ein offenes Café für Trauernde im Café Kleiner Kuhstall an.

von sr

06. Juni 2019, 09:22 Uhr

Der Sylter Hospizverein bietet monatlich ein offenes Café für Trauernde im Café Kleiner Kuhstall an.

Annegret Hops, Margot Mehn und Ulrike Körbs laden zu einem nächsten Treffen am Donnerstag, 13. Juni, von 15 bis 17 Uhr statt. Das Treffen soll in einem geschützten Rahmen und in einer wohltuenden Atmosphäre die Möglichkeit geben, andere Menschen zu treffen, denen es ähnlich geht. Anwesende können erzählen, zuhören, sich erinnern, neue Kontakte knüpfen oder einfach nur dabei sein.

Das Café für Trauernde ist offen für alle Betroffenen, die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich.