Meeresschutz auf Sylt : „Bye Bye Plastik“ geht neue Wege: Aus den Smileys wird ein offizielles Gütesiegel

Avatar_shz von Martina Kramer

17. Januar 2022, 10:28 Uhr

Die Menschen hinter „Bye Bye Plastik“ haben sich dem Meeresschutz verschrieben und diese Arbeit leisten sie zu 100 Prozent ehrenamtlich – bis jetzt. „Bye Bye Plastik“ wird zur gemeinnützigen Meeresschutzorganisation.

„Wir haben bisher alles ehrenamtlich geleistet und waren eine Initiative ohne rechtliche Form und ohne die Möglichkeit, Spenden oder Sponsorengelder entgegenzunehmen, das ändert sich jetzt!“, erklärt Heike Werner von „Bye Bye Plastik“ die Weiterentwicklung der Marke. Dass bedeutet: Aus den bisher bekannten Smileys werden offizielle Gütesiegel für Unternehmen und Kommunen, die sich aktiv für eine plastikfreiere Welt einsetzen, sagt die Sylterin, die zur Regionalgruppe der Insel gehört, im Gespräch mit shz.de. Die auszuzeichnenden Partner durchlaufen dabei gemeinsam mit den Meeresschützern einen Zertifizierungsprozess, an deren Ende steht die Auszeichnung mit dem Siegel „Bye Bye Plastik „BELIEVER“.

„Bye Bye Plastik“ ist mit seinem Engagement und seinem Erfolg ein Vorzeigeprojekt für Schleswig Holstein und darüber hinaus für alle Regionen Deutschlands. Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen, der Kommune und den Touristikern vor Ort ist beispielhaft und die gemeinnützige Organisation will dieses erfolgreiche Pilotprojekt jetzt bundesweit ausbauen. Die ehrenamtlichen Aktiven in den Regionalgruppen sind dabei das Herzstück und alle Mitglieder haben bisher ausnahmslos ehrenamtlich und unentgeltlich gearbeitet.

Bisher wurden Kosten aus eigener Tasche finanziert

Mit der gemeinnützigen Form wird es möglich sein, zukünftig auch engagierte Menschen für die Ausführung anspruchsvoller und strategischer Aufgaben bei „Bye Bye Plastik“ entlohnen zu können, so Werner. Denn bisher hat ausnahmslos jeder ehrenamtliche Helfer seine Zeit unentgeltlich in das Projekt gesteckt und auch Dinge wie Material- und Fahrtkosten aus eigener Tasche finanziert.

Das Meeresschutzprojekt wird die regionale Arbeit trotz Gemeinnützigkeit weiterhin zum großen Teil mit Ehrenamtlichen vorantreiben, ergänzt Werner mit Verweis auf ihre eigene Arbeit. Daher ist weiterhin jeder willkommen, selbst auf ehrenamtlicher Basis ein Teil der Community zu werden. Diesbezüglich plant „Bye Bye Plastik“ Schulungen und Workshops für alle Ehrenamtlichen anzubieten, die ein „Bye Bye Plastik“-Projekt in ihrer Region ausbauen möchten.

Ein weiterer Vorteil der Gemeinnützigkeit: Sobald der Schritt offiziell vollzogen worden ist, darf „Bye Bye Plastik direkt Spenden- und Sponsorengelder annehmen. „Das war uns bislang nicht möglich“, so Werner. Im Februar oder spätestens im März müsste die Anerkennung durch sein, schätzt die Sylterin. Wer das Projekt der Sylter Regionalgruppe schon jetzt mit Spendengeldern unterstützen möchte, darf gern Kontakt mit Heike Werner aufnehmen.

Aktuell ist „Bye Bye Plastik“ intensiv mit den Kriterien für die Siegelvergabe mit einem als EU-Marke angemeldetem Siegel beschäftigt, wie einem Blogeintrag von byebyeplastik.com zu entnehmen ist, den das Mitglied Steffi Schroeter verfasst hat. Dadurch entstehen aktuell viele Kosten, da hierfür auch die Zusammenarbeit mit einem Markenanwalt nötig ist, so Werner.

Jeder Bürger, jedes Unternehmen und jede Kommune kann weniger Plastik verbrauchen oder auch mal etwas am Strand aufsammeln beziehungsweise Müllsammelaktionen starten

Das langfristige Ziel von „Bye Bye Plastik Sylt“ ist es, möglichst viele Unternehmen und Institutionen zum Plastikverzicht zu animieren und mit dem Siegel auszuzeichnen und flächendeckend in Deutschland die Siegelvergabe für mehr Plastikverzicht in der Wirtschaft und in den Kommunen voranzutreiben. „Jeder Bürger, jedes Unternehmen und jede Kommune kann weniger Plastik verbrauchen oder auch mal etwas am Strand aufsammeln beziehungsweise Müllsammelaktionen starten“, meint Werner.

Große Resonanz beim Clean-Up-Day im Klappholttal

Seit dem Gründungsprozess von „Bye Bye Plastik“ auf Sylt sind die Insulaner mehr und mehr interessiert an der Arbeit der Gruppe. Für Heike Werner ist das eine ausgesprochen positive Entwicklung. „Bei unserem Clean-Up-Day im Klappholttal dachten wir zunächst, das kaum jemand kommen würde, um mit uns Plastik einzusammeln. Doch wir wurden regelrecht überrannt“, erinnert sich Werner.

Die eigentliche „Bye Bye Plasik“-Idee stammt von Steffi Schröter. Die Deutsche lebt auf der dänischen Insel Bornholm. Inspiriert wurde sie durch eine Reportage, die den Kampf gegen Plastik in Großbritannien zeigte. Sie übertrug das Konzept auf Bornholm – die Idee für die Umsetzung auf Sylt hatte schließlich Heike Werner. Die Initiative auf Sylt hat 2021 den Umweltpreis der Halligen und Inseln gewonnen.

