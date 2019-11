Bye, bye Greg!

Kampen verabschiedet sich nach 44,5 Dienstjahren von seinem Strandchef

08. November 2019, 13:52 Uhr

Kampen | Wer einen solchen Abschied aus dem Berufsleben feiert, der muss sich um seine Zukunft nicht die geringsten Sorgen machen: Gregory Bruce Baber wurde Donnerstagabend im Kaamp Hüs nach 44,5 Jahren im Dienst in aller Form und mit einem zauberhaften Fest verabschiedet.

Er selbst wechselte kurzfristig in seine Muttersprache, um seinen Gefühlen für diesen großen Moment den adäquaten Ausdruck zu verleihen: „Every single moment has been wonderful“, versicherte Greg und alle seine Freunde, Kollegen, Wegbegleiter und sein Team hätten diese Aussage spätestens am Ende dieses Abends sofort beurkunden können.

Gregs Chefinnen, Tourismusdirektorin Birgit Friese und Bürgermeisterin Steffi Böhm, zeichneten das „won-derful life“ eines lebenshungrigen Marketing- und Meeresforschung-Studenten aus Seattle mit humorvollen Worten nach. Das Leben eines jungen Lebenskünstlers, den es wegen der Romanze zur schönen Ulrike, die in List bei der Biologischen Anstalt arbeitete, auf die Insel verschlug, der ersteinmal in Kampen als Mädchen für alles anheuerte und der sich dann so sehr in die Insel verliebte, dass er bleiben wollte. Am liebsten für immer. Nach wenigen Jahren bekam er eine Ganzjahres-Festanstellung und wurde Vorarbeiter des Strandteams. Der Titel „King of the beach“ trifft es aber besser - denn das ist er - weit über den Tag seiner Verabschiedung hinaus.

Seine Eigenschaft als der überzeugendste und wahrscheinlich auch einzige internationale Repräsentanten Kampens wurde bei seinem Fest lebendig durch Filmaufnahmen aus den 70er bis 90er Jahren. Die bewegten Bilder zeigten das annähernd paradiesische Sommerleben der Familie Baber am Kampener Strand: Erst Ulrike und Greg im Kreise ihrer vielen Freunde in unmittelbarer Nähe ihres ersten Zuhauses, dem „schönsten Klohäuschen der Welt“ in den Kampener Dünen, dann als Eltern von zunächst einem, dann, zwei und schließlich drei properen Kindern.

Dass Greg nicht nur mit seiner Entscheidung für Sylt und mit seinem Berufsleben alles richtig gemacht haben muss, sondern auch als Vater, zeigten seine drei Kinder und ein „Schwiegerfreund“ spielerisch: Sie boten für ihren Vater einige konzertreife Songs auf der Bühne dar. Mehr als angebracht bei so vielen bewegen-den Momenten, dass die Kaamp-Hüs-Fee Dinah Boysen überall auf den Tischen für Taschentücher im „Greg-Design“ gesorgt hatte. Dinah hatte in den letzten Wochen auch die Projektleitung für eine Pro-Kampen-Spezial-Ausgabe übernommen, in der sich all seine vielen Freunde und Kollegen verewigten.

Ein nicht minder „fettes“ Geschenk: Da ein Greg Baber ohne seinen blauen „Landrover“ mit Kampen-Logo nur schwer vorstellbar ist, bekam er das strandtaugliche Auto zum offiziellen Ausstand von seinen Arbeitgebern geschenkt. „Wir hätten ihn Dir gerne heute unmittelbar ausgehändigt, nur leider leckt er irgendwo und ist in Reparatur. Die bezahlen wir natürlich“, meinte die Bürgermeisterin in ihrer herrlich trockenen Art.

Dafür, dass Greg Baber kein Freund von großen Abschieden ist, absolvierte er den Abend übrigens souverän. Diese Fähigkeit hatte er auch schon bei einer Surprise-Party zu seinen Ehren an der Buhne 16 vor ein paar Wochen bewiesen. Und während es für viele noch schwer vorstellbar ist, wie das Leben am Kampener Strand im nächsten Sommer überhaupt funktionieren soll, macht Greg schon erste Pläne, was jetzt kommt: „Soviel vorweg: Ich werde nicht zurück in die USA gehen, ich bin in Kampen zuhause, dem schönsten Orte der Welt. Aber ich werde natürlich viel reisen, meine Verwandten in den USA besuchen, viele von ihnen leben auch in Australien, da muss ich auch hin und natürlich zu meinen Kindern, die so weit verstreut leben“, sagte Greg in seinem „charming“ amerikanischen Akzent. Außerdem verfolgt der leidenschaftlichen Bildhauer auch noch einen weiteren Plan „der bleibt aber noch geheim“, sagt Greg entschieden. Im Kaamp-Hüs freut man sich schon auf seine Besuche, vor allem an den üblichen amerikanischen Feiertagen, die dank ihm im Kaamp Hüs schon lange gefeiert werden.

Und wer traut sich nun, Gregs Nachfolge anzutreten, denn einer muss es wagen: Die Wahl fiel auf den Westerländer Lars Lunk, der als Handwerker und Rettungsschiwmmer die allerbesten Voraussetzungen mit-bringt. Und klar, wenn er mal eine Frage hat - Greg wird sicher zur Stelle sein.