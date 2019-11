Wilhelm Busch: Musik und Lesung heute in Westerland

Westerland | Am heutigen Montag, 4. November, wird im Alten Kursaal in Westerland „Wilhelm Busch trifft Klassik- ein doppelter Genuss!“ aufgeführt. Das heitere Programm mit dem Geiger, Schauspieler und Rezitator Ihno Tjark Folkerts (Foto), beginnt um 17 Uhr, wie die Veranstalter mitteilten. In kurzweiligem Wechselspiel mit erlesener Musik des Barock, der Klassik und der Romantik erlebt der Konzertgast demnach unter anderen die turbulente Suche des Tobias Knopp nach der „Richtigen fürs Leben“ sowie den bedauerlichen Tod von Meister Zwiel in einem winterlich temperierten Regenwasserfass.

Auf einer zweiten Ebene des Programms liest Folkerts drei Briefe Buschs an seine Freundin und platonische Geliebte Marie Anderson. „Es sind Schlaglichter auf einen Mann, der weit mehr war als nur der Erfinder des Comic“, heißt es. Die Tierbeschreibungen von Wilhelm Busch leuchten vor Warmherzigkeit, während sich sein wacher, ja seherischer Geist zeigt, wenn es um Fragen des Glaubens, der Wiedergeburt oder Schwarze Löcher geht.

„Meine Gäste erwartet ein Abend der doppelten Genüsse: Sprache und Musik ergänzen sich wechselseitig und fügen sich zu einem amüsant- niveauvollen Ganzen- selbst das Glas Wein oder Sekt in der Konzertpause wird nicht fehlen“, sagt Ihno Tjark Folkerts.

Karten zum ermäßigten Vorverkaufspreis gibt es in allen Vorverkaufsstellen auf Sylt und online unter ihnotjarkfolkerts, die Konzertkasse öffnet eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung.

Westerland, Podium über dem Alten Kursaal, Montag, 4. November, 17 Uhr und Westerland, Podium über dem Alten Kursaal, Freitag, 27. Dezember, 17 Uhr.