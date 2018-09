Kolumne "Probiert!" : Bunte Blätter, weiße Weine

Nils Lackner schreibt in seiner Kolumne über gute Weine für die kalte Jahreszeit.

von Ralf Henningsen

28. September 2018, 10:17 Uhr

Diesen Sommer wurde wahrscheinlich mehr Rosé getrunken, als jemals zuvor. Und im Winter gibt es dann wieder schöne schwere Rotweine.

Was aber machen wir im Herbst? Eigentlich ja Blödsinn, dass wir unsere Trinkgewohnheiten an die Jahreszeiten binden, man könnte doch einfach seinen Lieblingswein ganzjährig trinken, oder? Könnte man, aber Strand und Kamin sind ja doch irgendwie was anderes. Und außerdem haben wir ja saisonale Küchen, die begleitet werden wollen. Pilze, Kürbis, Wildgerichte, Eintöpfe. Was wären die denn ohne ein tolles Weinpairing? Fest steht, die Aromen werden deftiger, die Speisen gehaltvoller als im Sommer. Das müssen die Weine dann auch. Es müssen aber nicht gleich rote Bomben sein, auch im Weißweinbereich finden wir viele tolle Begleiter für die Herbstküche.

Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, gerade erst Anfang der Woche probiert: Es gab Linseneintopf, so richtig schön über zwei Tage mit ordentlich Speck eingekocht und durchgezogen. Dazu leicht angebratene Mett-Enden. Herzhaft und vollgepackt mit Aromen, die einen nach dem Strandspaziergang wieder aufwärmen. Dazu suchte ich eine Rebsorte aus, die man vielleicht nicht direkt als passend ansehen würde, nämlich Sauvignon Blanc. Ja, genau die Traube, die man sonst nur von kichernden Junggesellinnen-Abschieden auf sonnenverwöhnten Terrassen kennt. Aber der Winzer hatte etwas anders gemacht. Er hatte nämlich nach der Ernte den Saft mit den Schalen etwas stehen lassen, statt ihn zu trennen. Dadurch wurden noch ein paar extra Bitternoten und andere Geschmackstoffe heraus extrahiert.

Dann habe ich auch etwas anders gemacht. Ich habe die Flasche, übrigens einen kanadischen Sauvignon Blanc, nicht direkt aufgerissen, sondern erstmal fünf Jahre weggelegt. Der 2013er Jahrgang hat dadurch noch etwas Säure abgebaut und sich auf andere Werte besonnen. Wie die meisten von uns wurde er im Alter etwas fülliger mit leichten Reifenoten. Das gibt ihm Gehalt und die Power, es auch mit herzhaften Gerichten mitzuhalten.

Natürlich ist kanadischer Wein nicht der einzige, der sowas kann. Das wäre ja furchtbar, man bekommt ihn nämlich wirklich selten angeboten bei uns. Aber leicht geholzte Chardonnays, Fumé Blanc oder ein kräftiger Viognier können sowas auch und passen daher perfekt in die Zeit der bunten Bäume.

Der auf Sylt lebende Nils Lackner ist ein international gefragter Sommelier und Weindozent. Auch Ihr könnt Nils für Eure Weinprobe buchen: nl@nilslackner.com. Er ist bekannt für seinen leger-unkonventionellen Stil und modernen Umgang mit dem Thema Wein.