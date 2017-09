Ex-Wrestler : Bundestagskandidat Ilgen: Sylter SPD stellt sich quer

vergrößern 1 von 1 Foto: SPD 1 von 1

Sylt | Auch wenn die Vermutung nahe liegt: Mit den jüngsten Diskussionen um das umstrittene Axt-Plakat hat es nicht zu tun, dass die Sylter SPD ihren Bundestagskandidaten Matthias Ilgen nicht unterstützt: Schon Ende Juni hatten die Insel-Genossen in ihrer Jahreshauptversammlung beschlossen, dem 33-jährigen Ex-Wrestler bei seinem Ringen um die Wiederwahl nicht zu helfen.

Ilgen, der seit einer Legislaturperiode für den Wahlkreis Nordfriesland/Dithmarschen-Nord im Bundestag sitzt, muss um seine Wiederwahl bangen: Weil er keinen Platz auf der Landesliste ergattern konnte, will er den Wahlkreis nun direkt gewinnen – gegen die CDU-Kandidatin Astrid Damerow ist das ein Unterfangen, bei dem man eigentlich jede Unterstützung brauchen kann.

Doch die Sylter Genossen wollen nicht: „Wir haben die Plakate unseres Kanzlerkandidaten aufgehängt“, erklärt der Ortsvereinsvorsitzende Matthias Lauritzen, „wenn Herr Ilgen seine Plakate auf Sylt hängen haben will, muss er sich selbst drum kümmern.“

Aber wie hat Ilgen die Insulaner derartig vergrätzt? Da gibt es einige kreispolitische Querelen, die die Sylter als Gründe nennen. Vor allem aber hat sie seine Forderung nach dem Rücktritt von Ralf Stegner erzürnt. Außerdem werfen sie Ilgen – er gehört zum konservativen Flügel der SPD – „dumme Aussagen, Effekthascherei und Sprüche, die auch von der AfD kommen könnten“ vor. Hintergrund ist unter anderem ein Artikel des Jugend-Magazins Neon. Unter der Überschrift „Warum nicht mal ein Arschloch sein?“ wird Ilgen unter anderem als ein SPD–Politiker beschrieben, der hinter der Agenda 2010 steht und der Rüstungsexporte für wichtig hält. Dies spiegele nicht die Haltung der nordfriesischen SPD wider, sind die Sylter überzeugt – und lehnen eine weitere Zusammenarbeit mit Ilgen ab. Auch als Kreisvorsitzenden der SPD hätten sie Ilgen künftig lieber nicht mehr. Das Problem: Ein Gegenkandidat ließ sich bisher nicht finden.

Ilgen selbst gibt sich gelassen: „Die Sylter Sozialdemokraten haben ein massives Ego-Problem mit dem Festland, das ist auch nichts Neues“, erklärt er. Sie seien in vielen Dingen „einfach schwierig und anders.“ Der Beschluss des Ortsverbands sei in seinen Augen „lächerlich und ohne Niveau“ – außerdem hätten sie den Neon-Text mal zu Ende lesen sollen. Und letztlich fänden die Sylter auch kreisweit wenig Unterstützer.

Aber auch Ilgen selbst hat bei anderen SPD-Ortsvereinen nicht nur Fans. „Wir unterstützen ihn schon – es geht ja nicht nur um die Person, sondern um die Partei“, sagt Annemarie Linneweber vom Föhrer Ortsverein, die sich von Ilgen mehr „Absprachen mit den Ortsvereinen“ wünschen würde. Hans-Martin Petersen vom Ortsverein Leck hat sich nach eigenen Angaben noch „keine abschließende Meinung“ zur Person Ilgen gebildet. Das Axt-Plakat aber, das hätte er persönlich an Ilgens Stelle weggelassen. Das sieht Norbert Drengk, SPD-Chef in Heide, nun wieder anders: Die „deftig-kräftige“ Plakatierung würde ins Auge fallen. Und ohnehin würde man Ilgen in Heide unterstützen: „Wir sind sicher, dass er der richtige Mann ist, um die Westküste in Berlin zu vertreten.“

von Friederike Reußner

erstellt am 04.Sep.2017 | 16:50 Uhr