Bundesländervergleich: Tanken in Hamburg günstig

Wenn die Autofahrer derzeit auch wieder viel Geduld brauchen für die Staus in Hamburg und auf den Autobahnen rundherum, so dürfen sie sich wenigstens über günstige Spritpreise freuen: Der ADAC hat am vergangenen Dienstag um Punkt 11 Uhr die aktuellen Preise von mehr als 14 000 Tankstellen bundesweit ausgewertet und verglichen. Das Ergebnis: Diesel ist in keinem anderen Bundesland so günstig wie in Hamburg. 1,077 Euro kostet der Diesel durchschnittlich in der Hansestadt, Schleswig-Holstein liegt mit 1,090 Euro pro Diesel im Mittelfeld der Spritpreis-Hitliste. Im Saarland ist der Liter Diesel mit 1,125 Euro am teuersten im Bundesländer-Vergleich.

Bei Super E10 liegt die Hansestadt auf dem zweiten Platz hinter Berlin; Schleswig-Holstein reiht sich auch hier mit 1,314 Euro pro Liter im Mittelfeld ein. Am teuersten ist Super E10 derzeit in Thüringen.

Dass Tanken in Hamburg vergleichsweise günstig ist, liegt nach Auskunft von ADAC-Hansa-Sprecher Hans Duschl daran, dass es in einer Metropole immer sehr viele Tankstellen gibt, die miteinander konkurrieren. Entsprechend hoch sei der Preisdruck. Darüber hinaus senken die kurzen Transportwege − viele Raffinerien sind im Norden angesiedelt − die Preise.

Einen Tipp hat ADAC-Sprecher für Autofahrer, die nicht nur günstig tanken, sondern darüber hinaus sparen wollen: In den Abendstunden zwischen 18 und 20 Uhr ist tanken immer preiswerter, also lieber auf der Heimfahrt an die Tankstelle als morgens.



von Ralf Henningsen

erstellt am 14.Jun.2017 | 17:11 Uhr