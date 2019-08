Buhnen sollen gezogen werden - wenige könnten erhalten bleiben

Umwelt- und Küstenschutz-Ausschuss will vier Buhnen erhalten/Kosten und Pflichten ungeklärt

von shz.de

12. August 2019, 15:52 Uhr

Westerland | Für Hobbyfotografen sind sie eines der wohl beliebtesten Sylter Fotomotive, doch nun sollen sie aus dem Landschaftsbild der Insel verschwinden: Im 19. Jahrhundert geschaffen als Sandfänger zur Sicherung der Insel, sieht Ole Martens vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) die Buhnen schon seit geraumer Zeit nicht mehr als wirkungsvoll an. „Die Buhnen beeinflussen den natürlichen Sandtransport und sorgen für einen erhöhten Schwund, zudem bedeuten sie eine Verletzungsgefahr für Badegäste“, erklärt der Projektleiter für Sandvorspülungen.

Dennoch sollen vier der alten Buhnen, je zwei in Westerland und zwei in Rantum, als Teil der Sylter Kulturgeschichte stehen bleiben, so der Beschluss des Umwelt-, Küstenschutz- und Verkehrsausschuss vom Montag, 5. August.

Die Entscheidung dafür steht noch unter Vorbehalt, da der Ortsbeirat Rantum sich noch zustimmend dazu äußern muss. „Wir haben in der Vergangenheit so viele Dinge auf Sylt einfach weggerissen und ihnen im Nachhinein nachgetrauert“, erinnert sich Kay Abeling (CDU). Der Erhalt der Kastenbuhnen als Kulturerbe sei wichtig und die Buhnen Teil der Sylter Identität. „Wir dürfen das Zeitfenster nicht verpassen, unsere Änderungsempfehlung an den LKN.SH weiterzugeben, und benötigen daher eine rasche Entscheidung des Ortsbeirates aus Rantum“, drängt das Ausschussmitglied.

Der Kostenumfang für die Entfernung einer Buhne beläuft sich auf 20 000 Euro – insgesamt 81 von ihnen sind auf Sylt bis zu sechs Meter tief in den Sand eingegraben. Blieben die vier ausgewählten Buhnen stehen, würden sie in die Obhut der Gemeinde Sylt übergehen – „wie hoch die Kosten für die Verkehrssicherung und der Unterhaltung sind, ist ungewiss“, gab Manfred Uekermann vom Landschaftszweckverband Sylt (LZV) zu bedenken. Martens bestätigte, dass mit dem LKN.SH ein Gesamtpreis für die Entfernung aller Buhnen vereinbart wurde. „Wenn vier Buhnen bestehen bleiben sollen, wäre dies vertraglich unkompliziert – jedoch würden weiterhin Kostenpauschalen bestehen bleiben“, erklärte Martens.

Ebenfalls sind der LZV und der LKN.SH der Meinung, dass die Gemeinde Sylt dann für die Verkehrssicherungspflicht, die Kennzeichnungspflicht und den fortlaufenden Erhalt der Buhnen zuständig sei: „Wenn die Gemeinde in die Verantwortung gehen will, dann bitte auch mit vollen Konsequenzen“, mahnt Uekermann. Auch der LKN.SH bestätigte, dass die Unterhaltskosten und die Sicherungspflicht in die Aufgaben der Gemeinde fallen würden.

Für Bürgermeister Nikolas Häckel stehe der Schutz der Badegäste im Vordergrund. Er sieht die Entscheidung des Umweltausschusses kritisch: „Bei der jetzigen Überlegung, die Buhnen stehen zu lassen, wurden die historischen Gründe offenbar als wichtiger eingeschätzt als die Sicherheit der Badenden.“

Mit dieser Meinung steht er nicht allein da: Auch Tourismusdirektor Peter Douven habe sich nach Aussage Häckels für die Ziehung der Buhnen ausgesprochen. Sollten die Gemeindevertreter sich dennoch für den Erhalt der Buhnen entscheiden, würde er den Kontakt mit dem LKN.SH suchen, um das weitere Vorgehen zu klären.

Rund ein Jahr bleibt bis dahin noch Zeit: Laut dem LKN.SH beginnen die Arbeiten an den betroffenen Buhnen in Westerland und Rantum im Zeitraum 2020/21, „je früher eine Entscheidung getroffen wird, umso besser wäre die Umsetzung für uns und das beauftragte Unternehmen planbar“, so LKN.SH-Sprecher Martens.

Sollten die stehengebliebenen Buhnen in Zukunft doch irgendwann einmal gezogen werden, fiele der Kostenaufwand in vollem Umfang auf die Gemeinde zurück. Der Erhalt der Buhnen müsse also wohl überlegt sein.